Ana Rosa Quintana habla por primera vez de su 'guerra' con Sonsoles Ónega: "Nada personal"

La batalla por las audiencias en las diferentes franjas horarias es brutal. Pero no todos los presentadores de los espacios que están en la carrera de ganar audiencia son capaces de hablar abiertamente de ella.

No es el caso de la popular Ana Rosa Quintana, que recientemente ha concedido una entrevista a The Objective, donde ha explicado la 'guerra' que ha mantenido con otra gran periodista, Sonsoles Ónega, presentadora del espacio Y ahora Sonsoles, con quien protagonizó una mediática batalla por la audiencia cuando ambas coincidieron en la misma franja horaria, pero en cadenas diferentes.

"¿Fue una competición injusta para Sonsoles Ónega?" le preguntaron durante la entrevista. La respuesta de Ana Rosa Quintana fue clarísima y directa: "Bueno, no era injusto, simplemente no tenían publicidad, pero eso no es ni justo ni injusto; su cadena podía permitirse esa estrategia".

Luego aclaró: "Es cierto que jugábamos en ligas diferentes. Nosotros estábamos respaldados por mucha publicidad porque, afortunadamente, TardeAR siempre ha sido líder en el target comercial, que es el realmente relevante a la hora de medir audiencias. En países como Estados Unidos, por ejemplo, las audiencias se miden casi exclusivamente por este target (el de los 50-60 años)".

"Claro que luego se considera el share, pero el target comercial es el público que realmente consume, el que hace rentable un programa. Es el público con poder adquisitivo, el que atrae a los anunciantes. Nosotros competíamos con esa ventaja, pero también con la presión que conlleva", explicó a The Objective.

Franja horaria

No obstante, la principal "desventaja" de TardeAR frente a Y ahora Sonsoles no tenía que ver con la publicidad, sino con la franja horaria. "Hubo una decisión de la cadena —y aunque suelen acertar, en este caso se equivocaron— de empezar a las seis menos cuarto. Cuando comienzas a esa hora y el programa anterior empieza a las cinco… Los temas de actualidad son prácticamente los mismos, los que ya han salido en los periódicos o en otros programas. Ahí teníamos una desventaja clara".

Finalmente, Ana Rosa también opinó sobre el incidente en el que un reportero de Y ahora Sonsoles apareció en directo en un plano de TardeAR, lo que generó algo de controversia. "Bueno, todos buscamos la exclusiva, pero esto es parte del juego", afirmó la presentadora. "Hay que valorar a los reporteros que están en la calle, luchando por conseguir testimonios. No es algo personal, es simplemente el oficio", concluyó.