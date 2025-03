Fiesta destapa una infidelidad en Supervivientes: "Vaya papelón"

Fiesta, el programa presentado por Emma García en las tardes de Telecinco, vivió un momento de gran tensión y drama cuando hace un par de semanas la infidelidad se convirtió en el tema central. Durante el fin de semana, Amor Romeira reveló en plató que Carlos Calderón, el marido de Laura Cuevas, habría descubierto un nuevo engaño por parte de su esposa. Y cuando se habla de "nuevo", nos referimos a una segunda infidelidad, ya que anteriormente Laura había sido perdonada por una deslealtad pasada. Sin embargo, esta vez la situación parece más grave, puesto que Carlos estaría intentando confirmar la veracidad de este nuevo engaño mientras espera pruebas que lo respalden.

Carlos, quien previamente había hablado sobre su relación en Supervivientes, confirmó que "este verano pasó lo que pasó". En sus declaraciones, relató cómo Laura comenzó a conocer a nuevas personas, a salir con ellas y a llegar tarde a casa, lo que despertó sus sospechas. "Me encontré con la sorpresa y lo dejamos, pero eso es agua pasada ya", agregó. Ahora, Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, tiene más detalles sobre el conflicto y está dispuesta a profundizar en lo que realmente ocurrió.

Carlos se sienta en el plató

Y el pasado fin de semana, finalmente Carlos se sentó en el plató de Fiesta para contar su versión de estos hechos. Fue recibido por la propia Emma García que le agradeció su presencia en televisión "porque no es plato de buen gusto. Vaya papelón", decía la periodista.

"Laura es muy 'bocachancla', yo pensaba que ella no quería que se supiera porque cuando me lo dijo en casa me dio esa sensación. Ella me avisó de que podían salir personas, en plural, que contasen en televisión que habían tenido algo con ella (...) Cuando pasó aquello (la infidelidad) nuestra relación estaba un poquito distante. Ella no es de hablar, ella es de actuar (...) Fue una semana en la que yo estaba de formación en Valencia. Salí de allí de madrugada, cuando llegué a casa ella no estaba. Me pareció extraño y fui a buscarla a casa de una supuesta amiga que resultó ser un amigo (...) Yo llegué allí y me encontré el percal, levanté la persiana del bar del chico y me los encuentro allí juntos, en la barra. El chico era un compañero suyo de trabajo por el que yo tenía la mosca detrás de la oreja. A ese chico le dijo que estábamos separados, algo que no era verdad, así que imagino que a él también le tenía engañado", explicó Carlos en Fiesta.