Montoya repitió su carrera, esta vez en 'Supervivientes', que además eligió a nuevos nominados y pospuso su primera expulsión definitiva

'Supervivientes celebró anoche su tercera gala con un momentazo que recordó a 'La isla de las tentaciones': una carrera de Montoya, esta vez desde la palapa y en Honduras. El programa además pospuso su primera expulsión definitiva, desterró a otro concursante y configuró una nueva lista de nominados, además de entrevitar a Terelu tras su abandono.

Anita y Montoya son los grandes protagonistas de la edición, tanto es así que han conseguido eclipsar casi por completo al resto de sus compañeros. La expareja se ha dado un beso cuando no había cámaras o, al menos, eso parece. La organización les ponía las imágenes de los comentarios de los demás supervivientes y esto era demasiado para Montoya.

"Te he dado picos cuando te lo tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora invertarse un beso... me parece muy ruín", decía el andaluz para posteriormente abandonar la palapa. "¿Otra vez haciendo lo mismo? Que me voy, que dejen el tema, estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y apoyo... que yo no estoy para esto, yo estoy sufriendo”, gritaba. “O me separan o me voy a mi casa, que yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy y que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, me ha vuelto a fallar”.

Sin embargo, Montoya volvió a la calma y también a la palapa: "Yo no quiero saber más de maletas, esta es otra vez más que me ha decepcionado, el amor se puede perder, pero mira, quedaba la persona”, explicaba algo menos tenso. “Que le vaya muy bien, pero va a perder a la persona que le quiere porque ese comportamiento tan ruin”.

Pero la cosa no quedaba ahí y pronto Anita no aguantó la tensión y comenzó a llorar: "No sé por qué no lo quiere aceptar, yo no lo hubiera contado si Laura no lo hubiera visto, sé que esto le duele y le molesta, que él hubiera preferido que nadie lo supiera", le decía la joven a Makoke.

"No puedo más, me piro a mi puta casa con mi hijo", gritó entonces la ex de las tentaciones poniendo en jaque a la organización con su amago de abandono. Sin embargo, Jorge Javier entró en escena para mediar entre Anita y Montoya lorgando la reconciliación de ambos: "Esto es lo que pasa en Honduras, ahora nos llevamos bien. ¿Intentamos volver a cuando nos llevábamos bien? ¿Intentamos volver al 'tal como éramos'?", cometaba el catalán para que los jóvenes sellaran su paz con un abrazo.

Una vez más, Anita volvía a ser líder. La concursante ha dejado claro que va a llegar muy lejos en el concurso. Le acompaña, en esta ocasión, Damian como líder también. De esta manera, Carmen Alcayde, Rosario, Makoke y Koldo configuraban la nueva lista de nominados, que llegó justo después de la expulsión de Ángela de la palapa: "He sobrevivido más de lo que podía esperar y llevarme este cariño es mi premio".

La concursante se subió a la barca para llegar a Playa Misterio, donde se encontró con Samya, Nieves y hasta Manuel, con los que se enfrentará a la expulsión definitiva el próximo domingo en 'Conexión Honduras'