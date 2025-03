Ana Rosa Quintana explica en directo por qué no piensa ir al programa de Jesús Calleja: "¿Ahora entiendes por qué no quiero ir a la aventura?"

La periodista Ana Rosa Quintana no se caracteriza por tener pelos en la lengua. En sus programas lanza opiniones que en ocasiones suelen ser bastante polémicas y no existe tema del que no tenga opinión.

A raíz del estreno, esta semana, de una nueva entrega del programa Universo Calleja, presentado por Jesús Calleja, Ana Rosa ha dejado bastante claro que ha sido invitada en varias ocasiones a participar en el programa del presentador aventurero, pero ella ha explicado por qué no piensa aceptarla.

En el primer programa de esta temporada de Universo Calleja, los invitados han sido Sandra Barneda, Ágata Ruiz de la Prada y Antonio Orozco y todos ellos viajaron a Nepal, donde hicieron públicos momentos muy importantes, duros y complicados de sus vidas.

Ana Rosa se niega a ir con Calleja

Este jueves, El programa de Ana Rosa dedicó un espacio al estreno de un nuevo programa, donde se discutieron las primeras imágenes del episodio. Ana Rosa Quintana, como siempre directa y clara, no dudó en comentar lo que vio: "Está todo el mundo fuera de su entorno, en situaciones distintas, a veces con mucho cansancio físico...", señaló, dando su opinión sobre las condiciones que enfrentan los participantes.

Sin embargo, la presentadora no tardó en dirigir unas palabras directamente a Jesús Calleja, conocido por sus arriesgadas aventuras: "A ver, Calleja. ¿Ahora entiendes por qué no quiero ir a la aventura? Porque le sacas todo a todo el mundo. Es verdad. Pero eso es un mérito de Calleja. Es un mérito". Ana Rosa añadió que, cuando se baja la guardia, "afloran las cosas", y aunque reconoció que abrirse y compartir es positivo, también dejó claro que "cada uno elige si es algo público o algo íntimo". Con esta reflexión, la periodista subrayó la importancia de la privacidad y cómo, en ciertas situaciones, es difícil mantenerla.