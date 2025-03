Tardear revela la razón por la que Anabel Pantoja y David Rodríguez discutieron públicamente: "Ella se escondió en..."

Tan solo unos días después de su polémico paso por la capital madrileña donde vació el piso que tenía alquilado porque ahora su vida no le permite disfrutar de la ciudad como antes, Anabel Pantoja está disfrutando de unos días muy relajados en Sevilla donde cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos. En esta ocasión pudimos ver una vez más cómo Merechi está exprimiendo al máximo su faceta como abuela encargándose de la pequeña Alma siempre que puede.

Su llegada a la capital andaluza se produce poco después de que Anabel y su pareja David protagonizasen una tensa discusión en el aeropuerto. Un desencuentro que ha desvelado el periodista Luis Pliego: "No hay testimonio gráfico y he hablado con el entorno de Anabel. Me comentaban que, por lo visto, la bronca era por un tema logístico, tipo 'yo quiero comer en este restaurante, yo en el otro', y eso desencadenó una bronca que los llevó a sentarse separados en el avión y viajar por separado. Lo que me dicen es que ellos están al límite, en una situación muy complicada, porque no dejan de viajar", ha explicado en televisión. "Cada semana están volando desde Canarias a la Península con una niña prácticamente recién nacida y con un historial médico complicado. Tienen los nervios a flor de piel, y eso se nota", ha añadido.

Por otra parte, Sandra Aladro, en Vamos a ver, ha ampliado la información sobre el tenso episodio en el aeropuerto. Según ha detallado, la discusión se prolongó hasta el punto de que Anabel se refugió en la sala de lactancia durante un largo rato sin dirigirse la palabra con David. "Al llegar a Sevilla, volvieron a separarse", ha añadido.

Anabel y David, separados

Mientras que David Rodríguez cumple con sus compromisos profesionales en Córdoba, Anabel está disfrutando de su tierra donde 'recargar las pilas' antes de regresar de nuevo a Canarias donde tiene establecida su residencia habitual. Si a primera hora de la jornada era Merchi la que paseaba junto a su nieta y una amiga por las calles de Sevilla, en la tarde fue la propia Anabel la que se relajaba durante un paseo por el parque en el que la veíamos junto a su hija, su madre y unas amigas.

Muy relajada y sonriente, Anabel cargó con su hija en brazos sentada en una escalera mientras compartía confidencias con sus acompañantes y es que la pequeña Alma fue el centro de todas las atenciones durante el encuentro. Para finalizar la jornada, Anabel disfrutaba de una jornada de compras en el Centro Comercial en el que la mayoría de las compras fueron para la pequeña de la casa. Cargada con dos grandes bolsas de Primark, Anabel hacía una nueva parada en Mayoral donde se debatía por varias chaquetas y vestidos en tonos primaverales para su hija.

Conscientes de las constantes polémicas que les rodean, Anabel y David están viviendo un momento especialmente complicado en su relación en la que están afrontando como pueden la tensión mediática y el proceso judicial en el que están inmersos. Tras la última discusión que hemos podido ver de la pareja en pleno aeropuerto y que ha vuelto a disparar las alarmas sobre un distanciamiento entre ellos, Anabel y David han decidido poner 'distancia' para refugiarse en sus respectivas familias y seres queridos antes de volver a encontrarse.