Una colaboradora se enfrenta en directo a Ana Rosa Quintana: "Tu comentario es desafortunado, que tenemos una panda de zumbados..."

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está envuelto en una polémica relacionada con una supuesta trama de corrupción. Recientemente, se ha filtrado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaría investigando si esta red de corrupción tuvo algo que ver con los pagos del alquiler de un chalet en Rivas Vaciamadrid, al que Ábalos se mudó junto a Andrea de Torre.

Y este asunto ha generado una polémica inesperada en El programa de Ana Rosa. Según informaba El Debate, la UCO de la Guardia Civil estaría investigando si la trama de corrupción vinculada al exministro José Luis Ábalos se hizo cargo de los pagos del alquiler de un chalet en Rivas Vaciamadrid, al que Ábalos se mudó con Andrea de Torre.

Tras abordar este tema en El Programa de Ana Rosa, Ábalos, quien estaba siguiendo el programa, se comunicó con la periodista Carla Acuña para desmentir la información. "Ya está bien de bulos", afirmó en exclusiva. En su mensaje, Ábalos aseguró: "Esta semana el juez tendrá el contrato y los justificantes de las transferencias mes a mes desde mi cuenta", revelando esta declaración en exclusiva para el programa.

Según el medio anteriormente citado, la vivienda, costaba 1.800 euros al mes. El que fuera titular de Transportes, al que el Tribunal Supremo le ha retirado el pasaporte, está siendo objeto de un exhaustivo análisis policial en el marco de la imputación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, cuentan desde el programa que presenta Ana Rosa.

El exministro se instaló en el inmueble a finales de 2022. Es decir, cuando ya no formaba parte del Consejo de Ministros pero siendo aún diputado en el Congreso. Los agentes han hallado en el teléfono de Koldo García, su asesor, varios mensajes donde el propio exministro, que en su día afirmó que desde que fue cesado no mantenía contacto con él, le daba detalles de la mudanza. "Me mudo a Rivas", escribió Ábalos el 23 de agosto de 2022. Seguidamente, mandó a su asesor el anuncio del portal Idealista donde se anunciaba la vivienda.

Enfrentamiento en directo

Tras esto, Ana rosa Quintana ha comentado, "es por donde vives tú" haciendo referencia al lugar donde reside Esther Palomera, colaboradora del programa. "Si no te importa, vamos...", le contestaba Palomera."Es una zona donde hay muchos chalets", explicaba la presentadora."El riesgo que mínimamente corremos los que tenemos la vida a la exposición pública, Ana, como nos persiguen por la calle, que estos no lo hemos contado nunca, que mejor no dar pistas, que como tenemos una panda de zumbados...", continuaba Esther. "Es muy grande ese pueblo", volvía a repetir Quintana.

"Me ha parecido desafortunado el comentario", terminaba la colaboradora.