La relación de Rosa y Manu en Pasapalabra: "Yo me callé..."

El Rosco es uno de los duelos más apasionantes que hay en el programa Pasapalabra de Antena 3. Son momentos muy tensos en los que los participantes se pueden llegar a jugar millones de euros, lo que le aporta un gran atractivo para los telespectadores.

Aunque el empate en Pasapalabra es el resultado menos habitual en los duelos entre Manu y Rosa en El Rosco, se han dado las circunstancias para que se haya producido en su nuevo cara a cara. Luchando por un bote de 1.390.000 euros, los dos concursantes han protagonizado una prueba muy igualada, poniendo el broche a un programa marcado por las anécdotas de los invitados, como el talento de Elena Rivera para cantar copla en La Pista.

Toda la presión ha recaído entonces en Rosa, que necesitaba cuatro respuestas correctas para empatar. Apurando bien su tiempo, ha alcanzado el listón que necesitaba.

Tras finalizar empatados, ambos concursantes, explicaron cómo habían vivido el duelo. Rosa explicó que se le complicó la letra L, pero que tenía muy claro que podía empatar. Manu, por su parte dijo que "cuando no hay más, no hay más, así que me callé a esperar lo que pasase", en clara referencia a la participación de Rosa.

Ya en el programa, el 216 para Manu, el madrileño ha contado cuál es su pasión deportiva. Con los hermanos Julio y Patxi Salinas entre los invitados, el deporte ha surgido de forma inevitable como conversación en la mesa de Pasapalabra. Además, los exfutbolistas no han hablado del balón, sino de otra bola más pequeña: la del golf, que les tiene absolutamente picados. En cuanto a los concursantes, Manu le ha confesado a Roberto Leal su pasión por el ciclismo. “Es el deporte que más me gusta”, le ha contado al presentador. Sin llegar a ser profesional, ha contado que sí lo practicó de forma seria. Haciendo paralelismo con El Rosco, el concursante va de etapa en etapa buscando llegar a la meta del bote. Unas las ganas él y otras Rosa, como en el último duelo.

Sin embargo, Manu ha colgado la bicicleta para practicar ahora otro deporte que también le requiere mucho esfuerzo.