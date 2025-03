Paran la investigación de Tardear sobre el 'verdadero padre' del hijo de Ivonne Reyes (que no sería Pepe Navarro)

Hace ya 25 años que nació el hijo de Ivonne Reyes, y desde entonces el asunto de su paternidad ha llenado páginas de la prensa y horas de programas de televisión.

Ella siempre ha asegurado de que el padre biológico de Alejandro Reyes es el periodista Pepe Navarro, con quien tuvo una relación, aunque el presentador siempre lo ha negado. Ivonne publicaba recientemente en sus redes sociales un contundente mensaje tras 15 años de una sentencia judicial sobre este asunto: "A quién pueda interesar. A los profesionales de los medios de comunicación, aquí os los dejo dos párrafos del Juzgado de Primera Instancia, número 37 de Madrid. A 28 de junio de 2010. Cada vez que publicáis algo, respecto a nuestro hijo. Y todos en paz. Gracias", escribió en Instagram.

Un texto judicial que no le preocupa a Pepe Navarro, al mismo tiempo que niega poseer las pruebas que lo demuestran, ya que los resultados de las analíticas se practicaron por detectives contratados para recoger el ADN.

Pepe Navarro ha respondido a este impulso público de Ivonne: "La pregunta también es: '¿Por qué no me denuncia por decir pública y repetidamente que no soy el padre?' Porque sabe que puedo acogerme a la exceptio veritatis y demostrar que no soy el padre", afirmaba en 20 minutos.

Hace unos días Navarro se senataba en el plató de '¡De viernes!' para hablar abiertamente sobre la guerra que tiene abierta con Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes. Dispuesto a contar la verdad como nunca antes, el comunicador confesaba que "ya no me duele" todo lo que habla la colaboradora de él.

El presentador de televisión ha comenzado su intervención anunciando que "ese niño que ahora tiene 25 años podría tranquilamente saber quién es su padre, que no soy yo, pero hay que vivir... hay que ganar dinero y hay que hacer espectáculo", iniciando así su entrevista.

Pepe dejaba claro que "ella sabe que es mentira, sabe que el hijo no es mío" porque "ella me hizo las pruebas porque no estaba segura de que yo fuera el padre" y también aseguraba que ahora no habla de este tema porque "ya no vende".

Paran la investigación en Tardear

A raíz de estas declaraciones, el programa Taredar se puso a investigar sobre quién podría ser el padre biológico de Alejandro Reyes si se desecha la opción de Pepe Navarro.

Según ha contado Paula Pastor, subdirectora del espacio presentador por Frank Blanco y Verónica Dulanto, este individuo tendría entre 55 y 60 años y vive en Santander. Las fuentes contactadas afirman que el hombre se habría mudado a la capital cántabra para trabajar en el Ayuntamiento de la ciudad, ya que era bombero allí.

Sin embargo, el programa se ha visto obligado a paralizar esta investigación tras la petición de la propia persona que dice ser el progenitor de Alejandro Reyes.