Así es Isaac, el nuevo concursante de Pasapalabra que le ha echado la culpa a su abuela

El último Rosco de Pasapalabra ha acabado con empate entre Manu y Rosa. Lo cierto es que ambos se mostraron muy satisfechos con el resultado y aseguraron que hicieron lo que pudieron. Rosa explicó que se le complicó la letra L, pero que tenía muy claro que podía empatar. Manu, por su parte dijo que "cuando no hay más, no hay más, así que me callé a esperar lo que pasase", en clara referencia a la participación de Rosa.

Pero antes del rosco, Manu ha tenido que medirse a la silla azul de Pasapalabra. Lo ha hecho contra Isaac, un joven que estudia un master de abogacía y que ha contado que la culpa de estar en el programa "la tiene su abuela". "La culpa de que está aquí la tiene mi abuela, que este programa para ella es el primero. Así que un beso a mi abuela Conchita".

Posteriormente, Roberto Leal le ha dado la bienvenida "oficialmente" al programa y ha comenzado la silla azul. Una prueba en la que Manu se ha mostrado de lo más tranquilo mientras que a Isaac le han podido los nervios del estreno.

Finalmente, Manu ha recuperado su sitio junto a Elena Rivera y Julio Salinas.

Ya en el programa, el 216 para Manu, el madrileño ha contado cuál es su pasión deportiva. Con los hermanos Julio y Patxi Salinas entre los invitados, el deporte ha surgido de forma inevitable como conversación en la mesa de Pasapalabra. Además, los exfutbolistas no han hablado del balón, sino de otra bola más pequeña: la del golf, que les tiene absolutamente picados. En cuanto a los concursantes, Manu le ha confesado a Roberto Leal su pasión por el ciclismo. “Es el deporte que más me gusta”, le ha contado al presentador. Sin llegar a ser profesional, ha contado que sí lo practicó de forma seria. Haciendo paralelismo con El Rosco, el concursante va de etapa en etapa buscando llegar a la meta del bote. Unas las ganas él y otras Rosa, como en el último duelo.