Cambio inesperado: este colaborador de Tardear se va con Risto Mejide

Dentro del mundo de la televisión y el entretenimiento existen muchos trasvases de colaboradores entre los programas.

Después de unirse a Tardear en 2023 como parte del equipo de Ana Rosa Quintana, la tiktoker Marina Rivers ha tenido una participación limitada en el formato de las tardes de Telecinco, especialmente desde que su paisana dejó la conducción. Esta semana, Rivers ha decidido dar un giro y dejar el programa definitivamente para incorporarse como colaboradora en Todo es mentira.

La tiktoker hará su primera aparición en el espacio de Risto Mejide este jueves 27 de marzo, junto al presentador, Marta Flich y el equipo habitual de cómicos y analistas. Con su fichaje, se espera que Rivers aporte su perspectiva sobre los temas actuales, además de vincular el mundo digital y las nuevas tecnologías con la televisión tradicional. Además, Todo es mentira sumará próximamente a Noelia Núñez, portavoz del PP de Fuenlabrada, a su mesa de colaboradores.

Marina Rivers no deja indiferente a nadie. Tras convertirse en una auténtica estrella de las redes sociales en 2019 y dar su gran salto a la televisión como participante de 'Masterchef Celebrity, la influencer atraviesa su mejor momento personal y profesional, compaginando sus faceta artística con sus estudios de derecho. Convertida desde hace años en uno de los mejores reclamos para eventos y marcas, ahora ha sido una de la protagonistas de Nevalia 2025, la experiencia musical de invierno de Ron Barceló.

Marina Rivers. / / MOVISTAR PLUS+

De 'Masterchef Celebrity' se lleva amigos (algunos inesperados) y alguna que otra enemistad: "Me llevé muy bien con Pitingo y, contra todo pronóstico, con Cristina Cifuentes. Una mujer estupenda, que me ha cuidado como si fuera su hija. También con María León, que es una tía super divertida que me apoyó desde el minuto 1. Todo el mundo sabe con quién no me llevé bien... les llamé villanos en su momento y no ha habido ningún contacto. nadie mató a nadie pero los comentarios están hechos y yo no tengo por qué aguantar ciertas cosas. Me mantengo al margen de esa gente. Salté porque al final no puedes permitir que te pasen por encima", sentencia.

Sobre su futuro profesional, lo tiene claro: "De Barbie boxeadora a Barbie cocinera y espero que muy pronto Barbie abogada", dice entre risas.