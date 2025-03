Esta es la limitación de Rosa en Pasapalabra: no puede superarlo

Manu y Rosa han revivido una de las etapas más memorables de Pasapalabra, aquella en la que lograban poner a Roberto Leal a prueba con el famoso color naranja. Los duelos entre ellos en El Rosco han vuelto a ser un verdadero toma y daca, mientras el bote sigue creciendo sin cesar. En esta nueva edición de su cara a cara, han jugado por un premio impresionante de 1.378.000 euros. Además, el programa ha contado con una especial novedad: el tradicional poema de despedida del concursante madrileño, quien ha dedicado sus versos a los invitados de la velada, entre ellos Marta Pombo, Pelayo Díaz, Daniel Grao y Pepa Rus.

A pesar de los 23 segundos de ventaja con los que Manu arrancó la prueba, o quizá por eso mismo, Rosa ha logrado tomar la delantera desde el principio. Con un ritmo más rápido, ha conseguido marcar una distancia considerable con su rival en la primera vuelta, logrando 19 aciertos y un punto extra en ese mismo turno.

Manu, fiel a su estilo tranquilo, ha optado por recuperar la calma. Poco a poco, ha ido acortando distancias con Rosa, que había puesto el listón en 22 aciertos. El madrileño, con 21, no ha tenido más opción que arriesgar. Finalmente, la tensión ha llegado a su clímax cuando ambos han empatado, lo que ha evitado que tuvieran que enfrentarse a la temida silla azul, una de las pruebas más temidas por los concursantes. Sin duda, Pasapalabra sigue demostrando que es uno de los concursos más emocionantes de la televisión, donde cada segundo cuenta y el ingenio es la clave para alcanzar el premio gordo.

Pasapalabra, que emite actualmente Antena 3, sigue siendo uno de los concursos más exitosos y populares en la televisión española. Conducido por Roberto Leal, el programa es conocido por su formato de preguntas rápidas y su emocionante juego de palabras, el cual culmina en el famoso Rosco, donde los concursantes deben completar un círculo de palabras con una letra asignada en cada turno. Además, el bote acumulado se ha convertido en uno de los mayores atractivos para los participantes, quienes luchan por llevarse una cantidad que, en ocasiones, supera el millón de euros. Con su ritmo vertiginoso y la tensión palpable en cada ronda, Pasapalabra continúa conquistando a la audiencia, siendo un referente dentro del entretenimiento televisivo en España.

El límite de Rosa

Estamos acostumbrados a ver a Rosa y Manu pelear por el bote, rozarlo con los dedos y regalarnos cifras altas de aciertos en El Rosco. Al menos, a uno de ellos, pues el madrileño se ha quedado a una letra del bote en varias ocasiones.

Pero con Rosa es diferente, pues la gallega va sumando programas cada tarde y se acerca al centenario en Pasapalabra, pero todavía no ha alcanzado ningún 24 en El Rosco. Esto no significa nada, no ha evitado que Rosa se alce con muchas victorias en El Rosco frente a Manu, pero sí que supone un hándicap de cara a lograr el bote del programa.

La gallega tiene en los 23 aciertos en El Rosco su techo, un límite que no consigue superar, y una asignatura pendiente si quiere optar al bote de Pasapalabra. Porque para llegar a los 25 aciertos, antes hay que llegar al 24.

Rosa ha llegado en varias ocasiones a los 23 aciertos, pero le falta esa pizca de suerte para ponerse a una del bote y vivir, quién sabe, un momento histórico en Pasapalabra.