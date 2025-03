Ana Rosa Quintana, muy dura con Anabel Pantoja: "Esto no es bueno"

Anabel Pantoja ha cambiado de repente de actitud y ha estallado contra la prensa que siguió prácticamente en directo su mudanza al abandonar definitivamente su casa de Madrid.

A caballo entre su casa de Arguineguín (Gran Canaria), Sevilla y Córdoba desde que nació su hija Alma, Anabel Pantoja ha tomado una importante decisión, cerrar su etapa en Madrid. Después de varios años con un piso alquilado en el centro de la capital, en el que apenas ha estado en el último año, la influencer dice adiós a la capital definitivamente.

Acompañada por su madre Merchi Bernal y uno de sus mejores amigos de Sevilla, la sobrina de Isabel Pantoja hizo la mudanza el pasado miércoles, vaciando completamente el que fue su hogar para ahorrarse un dinero que estaba gastando mes a mes sin necesidad al no haber pisado Madrid desde que se instaló en la isla canaria el pasado verano por lo avanzado de su embarazo.

Anabel Pantoja ha hecho la mudanza de su piso en Madrid / EUROPA PRESS

Cargada con varias maletas y bolsas con ropa que transportó con la ayuda de su madre y su amigo, la prima de Kiko Rivera abandonaba por última vez el que ha sido su refugio en la capital los últimos años visiblemente malhumorada y sin decir ni siquiera "hola" a la prensa, mostrando su cara más soberbia y altiva en su adiós definitivo a Madrid.

"Esto no es bueno"

Anabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para publicar un comunicado en el que se queja de las críticas que ha recibido por hacer pública su mudanza. A través de su perfil de Instagram, la influencer compartió el proceso de cierre de su casa en Madrid, pero mostró su malestar al ver que los medios seguían cada paso con gran atención. "¡Qué pena y qué borde soy con la prensa!", expresó sarcásticamente, y agregó: "Lo que no se muestra es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con mis pertenencias".

Anabel dejó claro que en sus redes comparte lo que le pertenece, y subrayó su firme creencia en que merece respeto. "Respeto si me respetan a mí", insistió, justificando su actitud con la idea de que cada comportamiento tiene una razón detrás. En sus palabras, muchos critican su comportamiento sin comprender el contexto: "Es muy fácil decir '¡Qué prepotente y qué borde! No habla porque no cobra'".

Por su parte, Ana Rosa Quintana le lanzó un consejo directo a la influencer, pidiendo calma: "Hay que relajarse porque vivimos de los medios de comunicación y de las redes", asegurando que no es bueno tomar esa actitud. Ana Rosa consideró que, hasta donde ella sabe, Anabel no ha recibido insultos directos, y recordó a la influencer el papel de los medios a pie de calle. "Ella tiene que entender que los que están haciendo la calle también lo tienen muy complicado", destacó la presentadora.

A pesar de todo, Ana Rosa comprendió la situación personal que atraviesa Anabel y, aunque le dio su consejo, también reconoció el estrés y la ansiedad que puede estar sintiendo: "Tiene que estar desesperada, pero..."