Amenazas de muerte en el plató de Fiesta: Emma García no quiere que se involucre a María Patiño

El programa Fiesta vivió un tenso momento este fin de semana. Uno de sus colaboradores, Ricky García, le explicaba a Emma García que estaba muy agobiado pero que había decidido decir "basta" a las amenazas y los mensajes de odio que estaba recibiendo en sus redes sociales. Según el periodista, en estos momentos está siendo el centro de una campaña de acoso que le está costando sobrellevar y en la que, incluso, le desean la muerte. Por eso ha emitido el siguiente comunicado: "He recibido insultos, difamaciones gravísimas y amenazas de muerte. Algún día pasará algo... y entonces nos echaremos las manos a la cabeza". Emma García habla con él en el plató de 'Fiesta' para que alce la voz en contra de este acoso y estos mensajes amenazantes.

Ante este asunto, en el plató se generó una gran discusión y hubo una acusación directa hacia otra periodista: María Patiño. Ricky García se ha plantado y ha decidido destapar los demoledores mensajes que recibe por parte de algunos usuarios a través de las redes sociales. Se trata de Ricky García, harto de recaditos e insultos: "Me cago en tus muertos", "vete a la mierda", "mafioso" o "muérete" son solo algunos de ellos.

"Es algo que personalizamos en mí, pero le pasa a muchos compañeros todos los días. Se dicen auténticas barbaridades. Hemos normalizado que se insulte en redes, pero hay veces que se traspasa ese límite y se llegan a amenazas y cosas graves. A Mónica Vergara le llegaron a hacer una agresión física", cuenta el colaborador del programa.

"¿Son siempre los mismos?", "¿Son mensajes anónimos?", quiere saber Emma García. "En el último tiempo hay una causa y es que yo, desde mi libertad, escribo en un medio sobre televisión. Recientemente hay una presentadora que me señaló, que es María Patiño, y un porcentaje muy pequeño de los seguidores de su programa llevan difamándome e insultándome un tiempo".

Emma defiende a María

Emma interviene considerando que María Patiño no tiene culpa de esto, pero Ricky tiene algo que decir al respecto: "No podemos generar odio contra nadie. María tiene culpa por señalar, sí, por decir nombre y apellidos, por despreciarme y ponerme en el disparadero. Hay gente que ha llegado al limite".

Cuenta Ricky García también que está llevando este tema con un abogado porque "hay que poner un límite porque quién sabe si tengo yo el vaso a medio rebosar y con un mensaje me tiro por la ventana. Si yo me tiro por la ventana es porque he llegado a un punto extremo y esto es un asesinato", considera el periodista.