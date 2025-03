Leire Martínez se sube al escenario cantando canciones de La Oreja de Van Gogh, arropada por otros cantantes: así fue la viral actuación

Cinco meses después de su última actuación, Leire Martínez ha reaparecido por todo lo alto en los escenarios. Lo ha hecho en la gala de los Premios Dial, celebrada este jueves en Tenerife y dirigida por Yusan Acha, donde no solo ejerció como presentadora, sino que también protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

La artista interpretó "Inmortal", uno de los temas más emblemáticos de su etapa al frente de La Oreja de Van Gogh y lo hizo acompañada por otros artistas como Nia Correia, Edurne, Lucas Curotto, David de María y Chenoa. “Seré inmortal… Gracias compañeros”, escribió después en su cuenta de X.

Antes de subirse al escenario, la cantante sorprendió en el photocall con un nuevo look pelirrojo y compartió sus planes más inmediatos: “Estoy enfocada en lo que estoy preparando, me encantaría que antes de que acabe el año lo vierais”. Así lo aseguró a Europa Press, confirmando que ya está trabajando en su primer disco en solitario. Eso sí, Leire no quiso pronunciarse sobre su salida de la banda ni sobre una posible vuelta de Amaia Montero: “Ya dije lo que tenía que decir al respecto”.

La de este jueves ha sido su primera actuación desde el 7 de octubre, cuando cantó por última vez junto a La Oreja de Van Gogh en un concierto en Zaragoza. Apenas una semana después, la artista anunció su separación del grupo, con el que ha trabajado durante quince años.