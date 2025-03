Esto le duele cada día a Terelu Campos y que es incapaz de contar a su familia

Después de las primeras semanas de convivencia en las que ha demostrado que tiene una gran fortaleza, Terelu Campos ha pedido abandonar el concurso de 'Supervivientes' debido a su estado físico y es que, aunque su cabeza está fuerte, su cuerpo no le permite dar todo lo que le gustaría en la convivencia. Ante este anuncio de abandono, Alejandra Rubio aprovechaba la ocasión para enviarle mucha fuerza a su madre. "Estamos orgullosísimos de tí, has superado las expectativas con creces, estás siendo una campeona, por favor aguanta, esto te va a venir fenomenal" le pedía la joven con ganas de que su madre disfrute de la experiencia al máximo. "Llevas 14 días, cumple el reto, superalo, tú puedes, aquí la gente te apoya al máximo" añadía Alejandra.

Intentando mostrar su versión más fuerte, Terelu evitaba las lágrimas dejando muy claro que ella ha hecho todo lo posible para seguir adelante: "Estoy haciendo el mayor esfuerzo, no me han enseñado a tirar la toalla, pero me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo 5 minutos para que se me entendiera". Más sincera que nunca al hablar sobre su día a día, la hija de María Teresa Campos añadía algunos detalles sobre los dolores que sufre desde que superó el cáncer y que intenta ocultarle a la gente que le rodea: "Tampoco puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir, realizar un trabajo todos los días dignamente. Aunque sufra y tenga dolores, que sean míos y de nadie más. Yo siempre he intentado aparentar que no sufría porque detesto hacer sufrir a los míos, rechazo la pena y la compasión, estoy viva y eso es lo más importante".

Ante la sorpresa del que ha sido su compañero y amigo durante tantos años, Jorge Javier Vázquez, Terelu insistía en que para ella no es fácil seguir en el concurso: "Yo estoy ocultando un deterioro interior muy importante pero aprendo a vivir con eso con una mínima de comodidad, me supero cada día de mi vida". Ante esta confesión de su madre, Alejandra quería volver a hablar con Terelu para dejarle muy claro que está muy orgullosa de ella y de su concurso: "A mí no me decepcionas jamás, estamos muy orgullsos de tí, si puedes hacer un esfuerzo, fenomenal, te mandamos toda la fuerza del mundo y a mí no me decepcionas, no quiero que pienses eso. Si tienes que llorar, llora".

Finalmente, Terelu escuchaba las muestras de cariño y de ánimo de sus compañeros y aceptaba esperar unos días más en la isla antes de tomar una decisión sobre su abandono que se la comunicará a Sandra Barneda el próximo domingo.