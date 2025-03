Sandra Barneda paraliza 'El debate de las tentaciones' tras unas acusaciones de malos tratos

La segunda parte de 'El debate de las tentaciones' cerró definitivamente la octava edición del reality con todas las parejas en plató. Sin embargo, el momento más tenso de la noche llegó con la intervención de Ana y Fran, cuya relación terminó con muchas dudas tras la experiencia en República Dominicana.

Ambos llegaron al debate como expareja, aunque Ana confesó que intentaron darse una nueva oportunidad tras el reencuentro. Fue entonces cuando la joven lanzó una acusación inesperada que dejó helados a los presentes: “He sufrido maltrato tanto psicológico como físico, además de abandono”. Unas palabras que provocaron una reacción inmediata de su exnovio, quien, visiblemente enfadado, amenazó con denunciarla: “Al salir de aquí, te voy a denunciar por mentirosa”.

La tensión se disparó cuando Ana insistió en su versión: “¿No dormiste en un calabozo porque me pegaste?”. Fran, por su parte, se defendió asegurando que él ganó el juicio: “Tus compañeras no estaban en nuestra vida. No te preocupes, que te voy a denunciar”. La conversación alcanzó un punto límite, obligando a Sandra Barneda a intervenir para frenar la situación: “Por favor, chicos, silencio. No, por favor”, pidió la presentadora intentando calmar los ánimos.

Finalmente, Barneda decidió desviar el foco y preguntó a Ana si estaba enamorada de su nueva pareja, intentando dar un cierre menos convulso a la situación. “Sí, lo estoy”, respondió la joven. Ante esto, Fran sentenció con ironía: “Me alegro por ella, ya están todos felices”. Un desenlace que no despeja las incógnitas sobre la posible repercusión legal de la fuerte discusión.