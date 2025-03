'Supervivientes' sumó a una nueva concursante y desterró a Terelu a Playa Misterio con Montoya, Manuel y Anita

'Supervivientes' sumó anoche a una nueva concursante en la gala de Conexión Honduras. El reality anunció a Carmen Alcayde como reemplazo de Beatriz Rico, que abandonó solo dos días después de aterrizar en Honduras. La expresentadora de 'Aquí hay tomate' saltó desde el helicóptero, pero no pudo encontrarse con Terelu Campos en la playa porque fue trasladada a una nueva localización.

La hija de María Teresa Campos llegó a Playa Misterio para descubrir que Anita, Manuel y Montoya también forman parte del concurso, algo que la dejó sorprendida, pero no tardó en integrarse en el trío. De hecho, la pudimos bailar el viral tema de "la gambita" junto a sus compañeros. Antes, la Campos había tenido una leve discusión con Pelayo en su despedida.

La razón fue unas críticas del estilista sobre su concurso, en las que decía que debía tratarles mejor porque se lo hacían todo en el concurso.

"Yo me marcho, vamos, Dios sabe que me marcho. Ha sido un placer, siento que creáis que soy una señora que se me hace todo porque he colaborado en todo lo que mi cuerpo me ha dejado. Sé lo que es un reality, pero yo no miento", le respondió Terelu.

Pero antes de encontrarse con Terelu, el trío de las tentaciones pudo ver las imágenes del perdón de Montoya y Manuel: “No sabéis lo que me emociona veros en estas condiciones, charlando, llegando a acuerdos entre vosotros”, les confesaba Barneda.

Por último, en 'Supervivientes' también se pudo ver el acercamiento de Montoya y Anita, con ella diciendo incluso que le quería. "Sería una alegría que esta isla los uniera de nuevo y estaría feliz de una nueva oportunidad", comentó Manuel.