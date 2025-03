Adiós a la querida concursante de Pasapalabra: "Te doy las gracias en nombre de todo el equipo por tu luz, porque te lo has currado muchísimo"

En un concurso como Pasapalabra donde los nombres propios son de hombres, también ha habido mujeres que han destacado por encima de muchos y que han sido importantes para la historia del programa.

En la actualidad tenemos a Rosa, que va poco a poco escribiendo su nombre en los registros históricos de Pasapalabra, pero también hay otras concursantes que han sabido estar y mantenerse en el recuerdo del espectador. La actual concursante, compañera y rival de Manu, alcanzó los 70 programas de Pasapalabra el pasado 28 de febrero. Un número que, a simple vista, no es especial, aunque detrás de esta cifra hay un dato: Rosa se convierte en la concursante con más programas en esta etapa de Pasapalabra. La gallega ha valorado esta hazaña con un punto reivindicativo, deseando que no fuese un dato a destacar solo por ser mujer. “Nosotras también estamos”, señaló Rosa, alzando la voz por las concursantes que han pasado por Pasapalabra. Sofía es la única mujer en el selecto club de campeones de Pasapalabra. Fue un 27 de septiembre de 2021, y lo logró en apenas 62 programas, ganando un bote de 466.000 euros. Además, para engrandecer la hazaña, lo hizo comenzando ese programa por la Silla Azul. Su esfuerzo, personalidad y simpatía son algunas de las cualidades que nos mantuvo pegados a nuestras televisiones para ver cómo conquistaba el bote de Pasapalabra.

Pero hoy recordamos a Marta Terrasa, apodad "la mata gigantes" por sus hazañas en Pasapalabra y en otros famoso concurso de la televisión. Corría el año 2021 cuando Pablo buscaba con ahínco el bote de Pasapalabra. Sus rivales se iban sucediendo mientras el tinerfeño sumaba programas a sus espaldas.

Uno de esos rivales fue Marta Terrasa, una concursante que se presentaba como una mata gigantes debido a su experiencia en etapas anteriores en Pasapalabra. Su talento y su sentido del humor eran su seña de identidad, y durante 30 tardes nos hicieron disfrutar en Pasapalabra con unos duelos de altos vuelos contra Pablo. Terrasa fue capaz logró vencer a Paz Herrera en 2013. en 2021 derrotó al histórico Luis de Lama, que en ese momento se medía ante Pablo Díaz en unos duelos de infarto. A partir de ese momento, Pablo y Marta se enfrentaron 30 veces hasta que, finalmente, fue eliminada por Salva en marzo de 2021. Roberto Leal se despidió de ella con unas palabras llenas de cariño y admiración que reflejan la huella que dejó Marta durante su participación en Paspalabra. "Te doy las gracias en nombre de todo el equipo por tu luz, porque te lo has currado muchísimo, tú lo sabes bien. Has sido una alegría, nos has aportado mucho. Has sido valiente y poderosa y has competido cara a cara con un monstruo como es Pablo", aseguraba el presentador.

"Me voy muy contenta. Nunca hubiese esperado llegar hasta este día. Lo intentaba hacer bien, pero ha sido muy difícil y estar con Pablo que es un concursante de 10", reconoció Marta tras su derrota.

Además, Marta también participó en el especial de El Cazador por sus 1.000 programas, donde junto a Montse y al ya mencionado Luis de Lama se llevaron 20.000 euros de premio.