TVE revoluciona su parrilla con un triple episodio especial de ‘La promesa’: así será la emisión del acontecimiento

La expectación en torno a ‘La Promesa’ está en su punto álgido. TVE ha decidido modificar su programación del próximo miércoles, 19 de marzo, para ofrecer una emisión especial que marcará un punto de inflexión en la serie. El anuncio, ya presente en la cadena pública, ha avivado las especulaciones sobre el destino de Jana, cuya vida pende de un hilo tras ser víctima de un tiroteo.

En la promo lanzada por TVE, la tensión se palpa desde el primer segundo. “Muy pronto nada volverá a ser igual”, se escucha en la voz en off, mientras las imágenes muestran la investigación liderada por el sargento Burdina. Los personajes de la serie están sumidos en el dolor y la incertidumbre. “Jana es fuerte, no he visto a nadie enfrentarse a la vida como ella”, afirma María Fernández con lágrimas en los ojos, mientras que Curro, su hermano, suplica desesperado: “No te puedes morir, Jana. No te me vayas, por favor”.

La intriga no deja de crecer y el dramatismo se intensifica con una declaración clave: “La Promesa se juega su futuro”. En el adelanto, Alonso, el marqués de La Promesa, sentencia: “Es el final de la casa de los Luján”, lo que sugiere que la crisis en la familia podría alcanzar niveles insostenibles. TVE ha calificado el próximo miércoles como “un día que hará historia”, dejando en el aire la posibilidad de que Jana no sobreviva a su grave estado.

Para este evento sin precedentes, la cadena pública emitirá tres capítulos el 19 de marzo: dos en la franja de tarde, entre las 17:30 y las 19:30 horas, y otro en horario de máxima audiencia, a partir de las 22:50 horas. Será en esta última emisión cuando los espectadores descubran el impactante desenlace de la trama, en una noche que promete ser inolvidable para los seguidores de la ficción.