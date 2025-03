El gran secreto que esconde Manu, de Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los concursos más vistos y queridos por el público.

Manu llegó hace meses a Pasapalabra y, hasta ahora, ha conseguido aguantar durante nada más y nada menos que 200 programas y está peleando por conseguir el gran premio del concurso: el bote. El jugador que no logra ganar el rosco de Pasapalabra, a no ser que haya empate, no sólo no puede acumular ni un euro en ese programa, sino que además es condenado a ir a la prueba más temida de todas: la silla azul, que puede enviarlos directos y definitivamente a casa si cometen sólo dos fallos.

Para realizarla, han de enfrentarse a otro aspirante que llega al programa con la firme intención de apartarlos a un lado y hacerse un hueco en el concurso. Este recién llegado elige una letra y, luego, el presentador, Roberto Leal, les pregunta varias definiciones cuya respuesta empieza por la letra seleccionada.

Sólo hay 5 segundos para responder y, si se falla o se agota el tiempo, cuenta como un error. Dos fallos y la expulsión es directa y concluyente. No hay posibilidad de recuperarse. Así que no es de extrañar que los nervios se disparen cuando uno de los concursantes ha de sentarse en la silla azul: no es para menos.

El secreto de Manu

Ahora Manu ha concedido una entrevista muy íntima al propio programa, en la que ha afirmado: “Esto tiene final, pero puede ser con bote o sin bote, entonces a disfrutar cada programa”.

Pro además ha revelado su gran secreto, su estrategia para mantenerse en Pasapalabra: "Hay muchas veces que no las tienes seguras (las respuestas) y tienes que esperar un poquito a ver qué tiene el rival, qué hace, cómo te sientes tú, cómo son el resto de palabras”, defiende. Por eso, asegura: “Nunca tengo premeditación en un Rosco, voy fluyendo según sale”.

Además, explica por qué le gusta pecar de prudente. “Aunque pueda parecer fácil, hay veces que tienes 25 palabras posibles en la cabeza y tienes que cribar un poquito y pensarla bien para evitar fallos tontos, que yo he tenido muchos a lo largo de mi trayectoria”, comenta.