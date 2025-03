Este es el dinero que cobran los concursantes de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' puede suponer un trampolín directo a la fama y, en consecuencia, al dinero. Y si no, que se lo pregunten a Montoya. Pero, ¿cuánto cobran los concursantes de 'La isla de las tentaciones'?

Un exconcursante de 'La isla de las tentaciones 3', Raúl, ha hablado sin tapujos en una entrevista concedida al pódcast 'Mami qué dices'. En ella, ha respondido de forma sincera a todas las preguntas formuladas por la madre y el hijo que protagonizan este canal, incluida la del dinero. Se trata de Raúl, concursante de 'La isla de las tentaciones 3' de 2021.

Raúl entró al famoso concurso de Telecinco con su pareja Claudia. Ambos tenían una relación abierta en sus inicios, pero Claudia le pidió "cerrar" la relación con el objetivo de que no hubiera terceras personas. Al principio, Raúl declinó la petición, pero finalmente cedió para no perder a Claudia. Sin embargo, sus inseguridades les llevaron a 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su historia de amor.

Según ha contado Raúl, los concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' firmaron un contrato con la productora durante dos años. Sin embargo, Raúl decidió rescindir el acuerdo: "Me piré a los seis meses".

Según explica, la discrepancia por las formas de trabajar y las exiguas retribuciones económicas le hicieron tomar la decisión: "No me interesaba cómo trabajaban, no me interesaba lo que buscaban de la gente y dije: ¿Para qué estoy aquí? No estoy ganando mucho dinero y tampoco voy a hacer lo que ellos me piden, entonces unilateralmente rescindimos contrato y fuera". Pero, ¿cuánto cobran los concursantes de 'La isla de las tentaciones'?

El sueldo de los concursantes de 'La isla de las tentaciones': "Una mierda"

Raúl, biólogo marino, ha negado que se cobrara más o menos por cita y ha explicado que el sueldo de parejas y de tentadores es el mismo, concluyendo que los tentadores "van de vacaciones" pagadas y las parejas tienen más exposición y se juegan sus relaciones.

Raúl ha confesado que el sueldo de los concursantes de 'La isla de las tentaciones' es muy bajo: "Nos pagan una mierda, mil y pico pavos al mes, pero ellos te prometen que vas a trabajar después con las redes sociales".