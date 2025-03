Broncano sufre un accidente: esto es lo que se sabe de su estado de salud

David Broncano no parece haber pasado un fin de semana tranquilo. Ayer lunes, cuando regresó a presentar su programa 'La Revuelta', contó lo que le había pasado.

El momento elegido por el presentador para hacer esta confesión fue cuando invitó al escenario a un seguidor que estaba disfrazado de un personaje de la película 'Avatar'. Cuando este fan le dijo que quería bailar una canción con el presentador, fue cuando Broncano tuvo que sincerarse: le explicó que no podía bailar porque había tenido un accidente: "No puedo bailar, he tenido un pequeño accidente. Estoy bien", dijo.

El joven disfrazado de Avatar pensaba que Broncano estaba poniendo una excusa mala para no acompañarle, pero el presentador insistió: "Bailar no puedo, pero cantar sí. Si tengo poca movilidad, hoy tengo menos", expresó David Broncano, que se limitó a mover las manos mientras el asistente del público cantaba y bailaba.

"Perdón, es que hoy no puedo. Me he pegado... Estoy... Es que no te lo he contado, pero casi no hago el programa hoy. He tenido un pequeño accidente y estoy que no me puedo ni menear. Estoy bien. Bailar no puedo, pero cantar sí", añadía.

Entonces pasó a la entrevista del programa del día: Natti Natasha, a quien dejó bailando y cantando sola porque "iba lento porque estaba medio lesionado". Durante el encuentro se le veía con limitaciones de movimiento, por lo que ese "pequeño accidente" pudo haber sido un poco más grave de lo que intentaba aparentar.

Fue el equipo de 'La Revuelta' quien bromeó sobre el accidente del presentador. Mediante una ilustración de dos patos esquiando sobre un campo de oro y joyas, simulaban el accidente de David Broncano. "Pues más o menos", declaró entre risas el humorista al ver esta divertida imagen.