Terelu Campos se rompe en 'Supervivientes' al hablar de su enfermedad: "No es más luchador el que se queda"

Terelu Campos se ha convertido en la gran protagonista de los primeros días de 'Supervivientes 2025'. Su salto desde el helicóptero sorprendió a muchos, ya que la televisiva no puede nadar a consecuencia de la operación derivada del doble cáncer de mama que sufrió en el pasado. A pesar de ello, aceptó el reto de permanecer 21 días en Honduras para convertirse en concursante oficial del reality.

Este domingo, en 'Supervivientes: Conexión Honduras', Terelu rompió a llorar tras ver un vídeo en el que hablaba con sus compañeros sobre su enfermedad. "Tuve un cáncer en la mama derecha con un nombre y un apellido. Y al año de acabar el tratamiento, casi me muero, porque me dicen que tengo otro en la otra mama y con otro nombre y otro apellido", relató con entereza.

La presentadora también explicó lo difícil que fue la recuperación tras someterse a una doble mastectomía. "Fue horrorosa. El 100% de las células no te las pueden quitar. Yo tengo una vida relativamente normal, pero tengo revisión cada seis meses", confesó.

Visiblemente emocionada, Terelu dejó claro que no busca la compasión del público. "Detesto la pena. No he venido aquí para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Ni soy una ganadora, ni más luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojones que luchar porque no te queda otra. Las personas que se quedan no son más luchadoras que las que se van", afirmó con rotundidad.

Por último, lanzó un mensaje sobre la incertidumbre que acompaña a la enfermedad: "No quiero vivir con miedo. Si me tiene que pasar algo, me pasará. Por mucho miedo que tengas, te va a pasar, lo quieras o no". Sandra Barneda, que conducía el programa, le agradeció su sinceridad: "Eso no es dar pena. Es mostrar otras caras de la vida, que existen y no son tan maravillosas".