Revelan por qué el actor Gene Hackman no pudo pedir ayuda antes de su muerte

Las autoridades de Nuevo México han confirmado las causas de la muerte del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, pero también han revelado un detalle clave que explica por qué el actor no pudo pedir ayuda en sus últimos días. Según ha desvelado un amigo cercano en Daily Mail, Hackman no tenía teléfono móvil ni contacto con el exterior, lo que sumado a su avanzado estado de Alzheimer lo dejó completamente incomunicado tras la muerte de su esposa.

Arakawa falleció el 11 de febrero debido a un síndrome pulmonar causado por hantavirus, una rara enfermedad transmitida por roedores. Una semana después, el 18 de febrero, Hackman murió por un problema cardíaco, sin haber solicitado auxilio ni haber sido consciente de la gravedad de la situación.

Según su entorno, la enfermedad había deteriorado notablemente sus capacidades cognitivas. "No estaba interesado en la tecnología y no tenía teléfono móvil", explicó un amigo al medio británico. Esta desconexión habría sido determinante para que no pudiera reaccionar tras el fallecimiento de su esposa. "Gene estaba tan avanzado en su Alzheimer que deambulaba y no comía. Incluso si hubiera tenido teléfono, no podría haber pedido ayuda", comenta este declarante.

Los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados el 26 de febrero en su residencia de Santa Fe junto a su perro, que permanecía encerrado en una perrera. La forense Heather Jarrell reveló que no había restos de comida en el estómago del actor ni en el del animal, lo que indica que pasaron varios días sin alimentarse. Otro amigo del actor, Doug Lanham, ha mostrado su extrañeza por la situación. "Sabíamos que estaba en las últimas etapas del Alzheimer, pero seguía escribiendo y pintando. Es muy raro", declaró al mismo medio.