Kiko Hernández anuncia una guerra: "una puñetera mierda" por culpa de las Campos

Nuevo frente abierto para José María Almoguera. Cuando creíamos que su reconciliación con Carmen Borrego tras su expulsión de 'GH Dúo' era un hecho, Kiko Hernández ha puesto en duda que el acercamiento entre madre e hijo y ha asegurado que el joven estaría dispuesto a iniciar una nueva guerra mediática contra su progenitora.

Tal y como ha contado en 'Ni que fuéramos Shhh' el pasado sábado el novio de María 'la jerezana' habría roto a llorar en una conocida discoteca al revelar a un amigo que desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra no habría recibido una llamada ni un mensaje de su madre. Algo que le habría hecho recordar su infancia, que en palabras del tertuliano habría sido "horrible, una puñetera mierda" por culpa de la hermana de Terelu Campos.

Un controvertido asunto del que José María estaría dispuesto a hablar -según Kiko Hernández- arremetiendo de nuevo contra Borrego en algún plató de televisión para volver a poner distancia con su madre.

Una información que el nieto de María Teresa Campos ha negado en exclusiva a Europa Press, saliendo en defensa de Carmen y dejando claro que su niñez no fue desgraciada sino todo lo contrario: "Yo no he tenido ninguna dura infancia, eso es mentira. Creo que se ha quedado claro, siempre he hablado de mi infancia como algo maravilloso. Al revés, todo lo contrario. He tenido buena vida, buena familia, buena educación. No tengo por qué mentir" ha afirmado rotundo tras la final de 'GH Dúo'.

Además, también ha desmentido que no haya tenido contacto con su madre desde que fue expulsado del reality el pasado jueves. "He hablado con ella todos los días. De ayer, que es hoy, 19 minutos de llamada. No tengo por qué ocultarlo, eso es todo mentira. No se quién lo habrá dicho pero es mentira todo, completamente falso" ha sentenciado.

Inseparable de María 'la jerezana', José María también ha hablado sobre la participación de su tía Terelu Campos en 'Supervivientes' y, confesando que "la voy a echar mucho de menos", no ha dudado en mandarle un mensaje muy especial: "le deseo muchísima suerte, es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida y me alegro mucho de que haya tenido el valor y el coraje de irse para allá".

"No sé lo que durará, no tengo ni idea, pero espero que porque la eche el público y no porque ella se quiera ir" ha reconocido, evitando mojarse sobre si cree q lo hará mejor que su madre en el reality. "No tengo ni idea. Al final creo que las dos son valientes y las dos lo harán bien" ha asegurado.

Terelu no solo está en el ojo del huracán por su fichaje por 'Supervivientes', sino también por su debut como actriz teatral a sus 59 años. Una nueva faceta que ha criticado el actor Pepe Ruiz, afirmando que podría haberse dedicado a la interpretación hace 30 años cuando era "delgadita y muy mona". Una opinión que ha rebatido José María, defendiendo que "hay actrices que no tienen por qué ser guapas y delgadas. Las mujeres no tienen por qué valer solo por su físico. Es decir, hay gente que es buenísima actriz, que es cómica, que es dramaturga y no tienen un físico espectacular". "Me parece una frase un poco desafortunada. Que no creo que la haya dicho con maldad, ni mucho menos. Simplemente no creo que sea necesario tener un buen físico para triunfar en nada" ha zanjado.