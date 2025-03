Emma García para su programa 'Fiesta' para contar una infidelidad

La nueva edición del programa Supervivientes ya está dando sus jugosas noticias. Aunque en este caso la información no se ha producido en Honduras, sino en España.

El programa Fiesta de Telecinco, presentado por Emma García, conectaba en directo recientemente con Makoke, una de las participantes que ya está en Honduras para darle una mala noticia.

Al parecer, están circulando unas imágenes en las que se puede ver al prometido de Makoke, Gonzalo, besándose con otra mujer.

Así se lo ha hecho saber Emma García a la exmujer de Kiko Matamoros.

Makoke le resta importancia a los rumores y se muestra fuerte: "Nada, no me afecta lo más mínimo, es totalmente falso. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no. Son personas malignas que quieren hacerme daño y que me vaya mal", son sus primeras palabras al respecto cuando conecta en directo con Emma García, media hora antes de viajar a Honduras.

"Es absurdo. Esas fotos, si existieran, habrían salido ya", insiste Makoke y añade que "esto es que hay gente que dice 'vamos a hacer daño' y lo hacen diciendo esto. No sé de dónde viene esa información, pero es que estamos veinticuatro horas al día juntos. No tiene ni pies ni cabeza, es solo con intención de hacer daño".

Los colaboradores de Fiesta no han tardado en reaccionar al rumor. Muchos han calificado la información de “oportunista” y han cuestionado la veracidad de las supuestas fotografías.

Sin embargo, Amor Romeira ha aportado más detalles al respecto, afirmando: “A mí directamente, durante un tiempo, me estuvieron mandando información sobre la pareja de Makoke. Era una persona con nombre y apellidos, desconocida para mí”.