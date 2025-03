Este es el motivo por el que Emma García ha sido despedida de televisión: "Teníamos un problema"

La semana pasada, el programa RH+ recibió la visita de la periodista África Baeta, quien se ha consolidado como uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión. Durante su intervención en el programa de EITB, Baeta aprovechó para mostrar una faceta más cercana y personal.

En el transcurso de la entrevista, el programa proyectó varias imágenes de lugares y personas que han sido significativas en la vida de la presentadora de Teleberri. Entre ellas, sorprendió la aparición de varias fotos de Emma García, su gran amiga de Guipúzcoa.

"La quiero muchísimo. Empezamos juntas en Pamplona TV", comentó Baeta emocionada. Ambas presentaban juntas un magazine en la cadena local, y la periodista recordó con cariño aquellos momentos. "Cuando tuve a mi primer hijo, estaba con mi marido y con Emma al teléfono", añadió.

Fue en ese momento cuando el presentador sorprendió a Baeta con un mensaje de Emma García, quien le dedicó unas palabras a través de un video: "Qué alegría estar hoy contigo. Sabes que tengo muchísimos recuerdos que no puedo olvidar. No sé si les has contado que nos quitaron un programa por nuestro problema de la risa floja. Nos reíamos de todo, incluso de las tonterías que pasaban, y decidieron que eso no podía seguir así. Éramos una pareja que tenía mucha química, pero no para ese programa".

Las palabras de Emma provocaron la risa de Baeta, quien, emocionada, aprovechó para enviar todo su cariño a su amiga.

Emma García comenzó su carrera en la televisión local, pero rápidamente ascendió a plataformas nacionales, destacándose en programas como Mujeres y hombres y viceversa. Su habilidad para conectar con el público y su carisma innato la han distinguido como una presentadora de televisión de primer nivel. En sus programas Emma demostró su capacidad para manejar temas controversiales con tacto y profesionalismo, lo que le valió el reconocimiento tanto del público como de sus colegas.