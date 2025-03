Guerra abierta entre Belén Esteban y María José Campanario: "No denuncié pero podía haberlo hecho"

Es público y notorio que Belén Esteban y María José Campanario no se llevan nada bien. Y esta situación no tiene visos de mejorar. En cualquier caso, podría explotar en cualquier momento.

La carrera televisiva de María José Campanario podría dar un giro significativo con su posible participación en la próxima edición de El Desafío, el exitoso programa de Antena 3, en el que ya participó su marido, Jesulín de Ubrique. Aunque la cadena aún no ha confirmado su presencia de manera oficial, varias fuentes aseguran que la odontóloga formará parte de la sexta temporada, que está prevista para mediados o finales de 2025.

Una de las reacciones más esperadas ante esta noticia ha sido la de Belén Esteban, ex pareja de Jesulín y una de las figuras más conocidas en los programas de corazón. Durante su intervención en Ni que fuéramos Shhh, la 'Princesa del Pueblo' sorprendió al confesar que ya estaba al tanto de la información. "Yo ya lo sabía, me lo dijeron hace tres semanas o un mes", comentó con total naturalidad. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Belén Esteban adoptó un tono más conciliador respecto a Campanario. "Si la han llamado y a ella le apetece, no me parece mal. Lo digo de corazón", aseguró en directo en Ten.

Pero no siempre Belén Esteban ha sido tan 'comprensiva' con la mujer de su ex pareja.

Basta recordar cuando María José Campanario dejaba sin palabras a propios y a extraños -el primero, a su marido Jesulín de Ubrique- con su inesperada participación en 'Mask Singer'. Presumiendo de sus dotes para cantar y bailar, la odontóloga era quien se escondía debajo del disfraz de la adorable ovejita que en el talent de Antena 3 tema de Dover 'Let me out', descolocando tanto al jurado -formado por Alaska, Los Javis y Ana Milán- como a la audiencia, que nunca se hubiesen imaginado que la mujer del torero se atrevería a ponerse una de las máscaras del popular programa.

La polémica

Sin embargo, la polémica rodeó a su arrollador paso como 'Oveja' por el espacio presentado por Arturo Valls después de que Belén Esteban revelase que ese disfraz fue hecho a medida para ella antes de que Atresmedia rompiese el contrato que tenía firmado para ser una de las celebrities que participarían en la cuarta edición de 'Mask Singer'.

Dolida, la ex de Jesulín entraba por teléfono en 'Ni que fuéramos... Shhh' para pronunciarse sobre la actuación de Campanario en el programa y lanzaba la bomba, reactivando así la guerra que durante años ha mantenido contra la actual mujer del padre de su hija Andrea Janeiro: "En Antena 3 me cogieron para 'Mask Singer'. Con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que se rompía el contrato porque se habría filtrado. Fui legal y no denuncié pero podía haberlo hecho" ha revelado, sorprendida porque haya sido precisamente la odontóloga la que ahora ha lucido su traje de ovejita.

"Me ha llamado la atención, me he quedado un poco así... pero ya he llegado a un momento en mi vida en que me da igual todo" ha asegurado, reconociendo que aunque le parece "muy bien" que María José haya ido al programa de Atresmedia -algo que quería hacer desde la primera edición y le hacía "mucha ilusión", como ha contado Belén- cree que "le podían haber cambiado el disfraz porque ese era mi disfraz".

"Vamos, tengo una foto con el móvil. Le podían haber hecho otro porque la ovejita era yo. Me ha sentado mal, no que vaya María José porque ella está muy bien, pero sí que llevara mi disfraz" ha admitido, recalcando en varias ocasiones que el traje de oveja se hizo a medida para ella, y no para Campanario.

Además, Belén se mostraba sorprendida de que Jesulín no supiese nada de la participación de su mujer en 'Mask Singer'. "Cuando tú grabas este programa tienes que estar varios días ensayando, no entiendo que no se haya dado cuenta. No vive en Madrid, yo lo tenía más fácil para escaquearme y mi marido habría preguntado. Pero cada uno lleva su relación como quiere" ha sentenciado.