Alejandra Rubio reacciona al fichaje de Terelu en 'Supervivientes' poniendo firmes a 'Vamos a ver': "Tengamos la fiesta en paz"

Terelu Campos ya está rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2025', aunque no como concursante oficial. Su participación en el reality ha generado expectación y, entre quienes más curiosidad ha despertado, está su hija, Alejandra Rubio. La joven, que colabora habitualmente en 'Vamos a ver', ha sido preguntada por la decisión de su madre, asegurando que no intervino en su elección: "Es su vida y ella decide, yo ahí no entro para nada". Sin embargo, sí ha reconocido que la noticia la tomó por sorpresa: "Me lo dijo un día y me sorprendió, no me consultó". Cuando sus compañeros de programa han recalcado que tras ver el vídeo con las declaraciones de su madre "no has sonreído", la colaboradora ha respondido que "no me busques líos, vamos a tener la fiesta en paz".

Pese a respetar la decisión de Terelu, Alejandra Rubio ha confesado cierta preocupación por lo que se va a encontrar en la isla. "Le dije si estaba segura, me parece muy arriesgado", ha explicado, destacando que su madre tiene "ciertas limitaciones" físicas tras su última operación, aunque ha aclarado que "claro que sabe nadar, por Dios". Entre los principales desafíos a los que cree que se enfrentará su madre, Rubio ha señalado que "va a pasar hambre, como todo el mundo", pero ha asegurado que eso no será lo peor para ella: "No tener su Cola Cao es lo peor que le va a pasar en el mundo".

Otro de los aspectos que podrían suponer un reto para la hija de María Teresa Campos es la convivencia. Rubio ha reconocido que su madre tiene una personalidad fuerte y que, además, "los bichos y dormir en el suelo" serán dificultades añadidas. También ha señalado que 'Supervivientes' podría suponer una oportunidad para que Terelu deje de fumar, un hábito que mantiene desde hace años.

Antes de cerrar su intervención, Alejandra Rubio ha revelado el consejo que le ha dado a su madre antes de enfrentarse a la experiencia: "Le he dicho que sea ella, que saque su lado gracioso y no se queje todo el día". Además, ha compartido una reflexión sobre cómo le gustaría verla en televisión: "Mi madre en la intimidad es una tía muy divertida y muy guay, pero ha entrado en un bucle de ser perfecta de cara a la gente y me gustaría que fuese más ella y se dejase conocer".