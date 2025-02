Infidelidades, lágrimas y una decisión inesperada en ‘La isla de las tentaciones’: así fue la hoguera de Joel y Andrea

El pasado lunes Joel pidió una hoguera de confrontación con Andrea en 'La isla de las tentaciones' con la intención de pedir perdón por su infidelidad y este miércoles llegó el momento. Al inicio del encuentro, ella mostró su enfado y desconcierto: “No entiendo que me pidas tú la hoguera de confrontación cuando tú me has puesto los cuernos, ¿qué te ha pasado por la cabeza? Estoy enfadada, he estado muy mal, he llorado muchísimo porque me has decepcionado”. Joel, visiblemente afectado, intentó justificar su comportamiento: “No sé qué me ha pasado, Andrea, nunca he sido así yo contigo. Me he arrepentido y estoy aquí porque no quiero tirar la relación a la mierda”.

El momento más tenso llegó cuando Sandra Barneda mostró imágenes que Joel aún no había visto: Andrea besándose y durmiendo con Borja. Impactado, Joel reaccionó con sorpresa: “¿Me estás recriminando eso a mí? Lo has hecho, pero no te veo arrepentida”. Andrea, por su parte, se mostró firme en su decisión: “Borja me gustaba desde el minuto uno y como no me has respetado, no te tengo que respetar yo a ti. Me apetecía, estoy a gusto con él y por qué no lo voy a hacer”. Explicó que, aunque llegó a la isla con la intención de respetar su relación, cambió de actitud al ver la infidelidad de su pareja.

El arrepentimiento de Joel se hizo más evidente al ver imágenes de Andrea sufriendo un ataque de ansiedad tras enterarse de su traición. “No te quiero ver así, me muero. Nunca había visto una Andrea así”, afirmó el joven. Entre súplicas, llegó incluso a declarar: “Si me lo das, me caso contigo mañana”. Su desesperación contrastaba con la actitud de Andrea, que se mostraba más firme en sus sentimientos, aunque visiblemente afectada.

En el momento final, Sandra Barneda les preguntó cómo querían abandonar el programa. Joel tenía claro que quería marcharse con Andrea, pero ella dudó antes de responder. Finalmente, tras una pausa, tomó su decisión: “Me he dado cuenta de que de verdad estaba enamorada de ti, que te quiero un montón”. Mirando a la presentadora, cerró su experiencia en la isla con una declaración inesperada: “Aunque me haya hecho pasarlo fatal y llorar mucho, le quiero a él y le elijo a él”.