Sobres, túnicas y limusinas: Rappel y Dinio revelan sus escandalosos sueldos en 'Tómbola'

Aunque pueda sonar conceptualmente contradictorio, el futurólogo Rappel anda estos días promocionando sus memorias. En las entrevistas que está concediendo al respecto, Rafael Payá Pinilla (su nombre no artístico) habla de sus inicios en el mundo de la videncia desde que era muy chiquitito, de las manos ilustres en las que ha leído el porvenir y de la fortuna que gracias a eso ha amasado. Y parece que no ha sido poca. Cuenta por ejemplo Rappel en ABC que cada jueves cuando iba a "Tómbola", el histórico programa del corazón que emitía Canal 9, la televisión autonómica valenciana, le pagaba 6.000 euros por programa. Y, al parecer, no de la forma más transparente.

"Cada jueves leía el futuro a algún famoso invitado y me hacía una túnica distinta -cuenta Rappel-. Fueron casi 400 túnicas que estrené y que aún guardo con cariño. Al acabar cada programa, me daban un sobre con un millón de pesetas, algo impensable hoy en día. Fue una etapa muy divertida en la que gané muchísimo dinero".

No aclara el pitoniso si las túnicas que estrenaba en Tómbola también iban a cuenta de la televisión valenciana, pero sí revela en otra entrevista, en este caso en El Mundo, que “cuando estaba en Tómbola, la tele me pagaba un garaje para la limousine”. Porque él, dice también, ha “tenido los coches más espectaculares de Madrid”. “Y cuando acabábamos el programa, nos íbamos todos a tomar unas copas: Lydia Lozano, Karmele…”. O tempora, o mores.

Rappel, en 'Tómbola'. / L-EMV

Los 6.000 euros (más 1.000) de Jesús Mariñas

Esos 6.000 euros de sueldo por programa confesados por Rappel son más incluso que los que dijo Jesús Mariñas -uno de los contertulios fijos de Tómbola- que cobraba por cada emisión. En 2013, el periodista reveló en Sálvame Deluxe que cobraba dos millones de pesetas al mes -12.000 euros- por participar en el programa del corazón que emitió Canal 9 entre 1997 y 2004.

Mariñas, que formaba parte del equipo habitual del espacio producido por Canal 9 cuando lo dirigía el exjefe de prensa de Eduardo Zaplana, Jesús Sánchez Carrascosa,cobraba de este modo unas 500.000 pesetas (3.000 euros) por cada programa en el que participaba como uno de los periodistas que entrevistaban a algún personaje público. Es el mismo sueldo que recibían Karmele Marchante, Lydia Lozano o Ángel Antonio Herrera. Pero en ese mismo 2013, el diputado socialista en Las Cortes Valencianas Josep Moreno, reveló que realmente el sueldo de Mariñas era de 6.000 euros por Tómbola, más mil euros por cada una de sus colaboraciones semanales en el programa de radio “Matí matí”.

Los sueldos de Rappel o de Mariñas por programa de Tómbola se quedan cortos ante las revelaciones sobre el dinero que recibían algunos de los invitados por someterse a las preguntas de los periodistas en aquel programa que revolucionó la información cardiaca y la televisión en general. Ya en 1999 se montó una buena cuando el propio Mariñas desveló en la Cope que Alessandro Lecquio percibió siete millones de pesetas (unos 42.000 euros) por someterse a las preguntas de los periodistas que participan en Tómbola. La misma cifra es la que al parecer cobró Chabelí por acudir al primer espacio, en el que abandonó el plató muy enfadada.

De todo, menos matar

Y también se sabe que Bárbara Rey cobró los 12.000 euros que había pactado por acudir a aquel célebre Tómbola del 17 de julio de 1997 en el que iba a confesar su prolongado romance con el rey Juan Carlos I. Una entrevista que la maquinaria del Estado logró impedir a cambio de que la actriz y vedette tuviese programa propio en Canal 9, tal como recuerda el periodista Francesc Arabí en su libro Ciudadano Zaplana. "De nuevo había que sellar bocas con billetes. Con varias facturas y gordas. La de Canal 9 se abonó entre 2000 y 2005, las temporadas que estuvo en antena un programa de cocina -sí, de cocina- con el que premiaron a la vedette. Cinco millones de euros costó "En casa de Bárbara", espacio que en 2012 fue repuesto a la antena, ya en los últimos meses de vida de RTVV.

Pero mucho más reciente es una entrevista publicada el pasado enero en El Mundo en la que el cubano Dinio, famoso por aquel entonces por su romance con Marujita Díaz, confirma que “en la televisión pagaban muchísimo dinero, muchísimo”. “Recuerdo que por ir a 'Tómbola' era, mínimo, 18.000 euros. Me pagaban 30.000 euros y más”, comenta para justificar que “hace años” hubiera hecho de todo por dinero “menos matar a un familiar”.

Bárbara Rey. / L-EMV

"Fue un programa rentable"

De los sueldos y del coste de Tómbola se ha hablado mucho, aunque nunca han quedado del todo claros. Este periódico publicó en su día que RTVV llegó a gastar en el que fue durante años su buque insignia hasta 360 millones de pesetas (unos 2,1 millones de euros) por trimestre.

Los periodistas de 'Tómbola'. / L-EMV

Por su parte, Ximo Rovira defendía en un artículo publicado en 2017 por el 20 aniversario de la primera emisión, que cada uno de los programas que él presentaba y que producía Producciones 52 costaba 17 millones de pesetas (más de 100.000 euros), pero recaudaba alrededor de 50 millones (300.000 euros) en publicidad y derechos. “Fue un programa rentable en términos económicos que tuvo grandes audiencias gracias a los que siempre dijeron que no nos vieron nunca”.