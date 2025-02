Las confesiones de Victoria Federica: viste de Zara, intenta rezar "todas las noches" y su hermano Froilán...

Pese a ser la sobrina del Rey de España, Victoria Federica de Marichalar se define como una chica "normal" de 24 años, a la que le "flipa" la moda y vestir de Zara, y que intenta rezar "todas las noches". Vic, como así le llaman sus amigos, se ha sincerado en un podcast con los creadores de la marca Nude Project, cuya primera campaña de mujer protagoniza junto a Belén Esteban y que se ha hecho viral. La hija de la Infanta Elena está de moda últimamente: también es concursante del programa de televisión 'El Desafío', de Antena 3, y es imagen del cartel de San Isidro 2025.

Victoria ha contado a preguntas de Bruno Casanovas y Álex Benlloch, al frente de Nude Project, una marca de ropa triunfa entre los jóvenes, que le apasiona la moda porque su padre trabaja "desde hace un montón de años en el grupo LMVH (al que pertenecen las marcas de lujo Louis Vuitton y Christian Dior entre otras)". Y ese gusto por la alta costura "me lo ha metido desde pequeña". "Yo estoy intentando seguir sus pasos como pueda. Me encanta ir a los desfiles con él", ha dicho al micrófono y durante un té.

¿Qué mujeres son las que mejor visten de España, según Victoria? La sobrina de Felipe VI barre para casa y contesta: "Mi madre, mi abuela y... la reina Letizia". Aunque se declara enamorada de la marca Loewe, también le gusta Zara. "Me encanta Zara. Yo visto de Zara", ha señalado. Vistiendo, Vic tiene "varios estilos", pero su preferido es "una blazer con una camiseta o una sudadera". "Es que soy muy básica", ha apuntado. A Victoria Federica no le regalan ropa, según ha dicho, y le horrorizan los pantalones pitillo: "No hay por dónde cogerlos".

En el terreno más personal, Victoria Federica es creyente e intenta "rezar todas las noches". "Alguna vez voy a misa. Es mi momento de paz", ha afirmado. Al ser preguntada por su hermano Froilán y su fama de ser un liante, Vic se ha puesto seria. "Eso es lo que dicen, pero no es nada liante. Es una persona súper normal. Es un tío diez", ha zanjado.