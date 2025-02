Susanna Griso se abre en 'Espejo público' y habla de su ruptura con Íñigo Afán: "Es verdad, confirmo la noticia: nos separamos"

Este martes, 'Espejo Público' sorprendió a la audiencia al convertir a su propia presentadora en protagonista de la noticia principal de su sección de corazón. Susanna Griso, que no suele hablar públicamente sobre su vida personal, confirmó en directo su ruptura con Íñigo Afán, su pareja durante los últimos dos años. “Es verdad. Confirmo la noticia. Nos separamos con una relación buenísima y el deseo de ser los mejores amigos posibles. Llevamos unos meses separados”, declaró la periodista, asegurando que no esperaba que su noviazgo fuera noticia en la prensa del corazón.

El momento se produjo después del debate político, cuando Griso, entre risas, mostró su nerviosismo ante la noticia que iba a abordar su compañera Gema López: “Me encantaría que os quedáseis. Preferiría que os quedaseis un ratito más, porque lo que va a decir Gema ahora no me gusta nada”. López, siguiendo el protocolo habitual del programa, planteó la cuestión directamente a la presentadora: “En cualquier otro caso, este programa hubiese ido a la fuente, a la protagonista de la noticia. En este caso, es Susanna Griso, la tenemos en nuestro plató y creemos que tiene que ser ella quien afirme, desmienta, o quien diga lo que considere oportuno sobre un tema que le influye a ella directamente”.

La periodista admitió sentirse incómoda al hablar de su vida personal en televisión, pero quiso aclarar la situación para evitar especulaciones. “No me acostumbro. Lo llevo fatal. No sabéis lo incómoda que me siento en este momento. No tengo palabras”, confesó, bastante sonrojada.

Aun así, afirmó que se encuentra bien y que sigue viviendo “un momento muy dulce”. También agradeció la discreción con la que algunos medios han tratado la información y explicó por qué decidió confirmarla: “Mi agente les confirmó. Yo siempre pienso que hay que contar las cosas. Dedicándote al medio, no puedes dar la callada por respuesta o desmentir algo que es real”.