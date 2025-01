Lorena López: "Es difícil vivir solo, la sociedad te obliga a tener pareja o convivir con amigos"

La actriz y bailarina valenciana Lorena López ha participado en series de éxito en las que ha desplegado registros muy diferentes, como en la comedia 'Señoras del (H)Ampa' y el drama 'Las largas sombras', pero también se ha prodigado en un buen número de películas, entre ellas ‘Cinco lobitos', y de obras de teatro. Sin embargo, aún no parece pertenecer al 'star system' español. Y quizá eso haya contribuido a darle tanta verdad a Cris, su personaje en 'Custodia repartida', la primera serie de Javier Fesser (‘Campeones’), que acaba de estrenar Disney+. Está convencida de que este trabajo supondrá un antes y un después. No sabe si para su carrera, pero sí para su corazoncito.

¿Qué le atrapó de la serie y del personaje?

Los guiones me parecieron fresquísimos, con un realismo increíble, porque se ve muy bien reflejada la pareja en las diferentes fases de una separación. El tono de comedia es muy especial, tiene mucha ternura y los temas están tratados con mucha profundidad.

A los protagonistas todo les va mal, pero las situaciones son graciosísimas.

Cuando lees el guion, es como que te dan pena, pero luego te meas de la risa. Hay mucho humor. Javi (Fesser. el director) sabe manejar la comedia y el drama de una manera muy bonita, porque él es así, un hombre tierno y con sentido del humor, y eso queda muy reflejado en la serie. Es su sello.

¿Había trabajado con él?

No. Y no lo conocía personalmente. He seguido su trayectoria, claro, y me parecía un genio. Pero al conocerlo personalmente entiendo su cine. Es como un niño grande, es pasión, es frescura y un gran capitán de barco.

Hábleme de su personaje.

Cristina piensa que puede con todo: con la crianza, con el trabajo, con su vida… Y la realidad le supera muchísimo. Me parece muy tierno que quiera hacerlo bien. Pero hacerlo bien es muy difícil. Conforme va pasando la serie se va dando cuenta de que está bien pedir ayuda.

Las mujeres nos creemos unas ‘superwomen’.

Exactamente. Además, ella tiene un puesto con mucha responsabilidad que le reclama mucho. Y no pone límites. Entonces es complicado lidiar con la vida. Es una mujer muy capaz y muy inteligente, pero también vulnerable. Y va aflojando. Me gusta cómo va soltando lastre.

¿Ha tomado algo de su propia experiencia o de su entorno?

No tengo hijos, pero tengo amigas que los tienen y también mi hermano. Por lo que me he podido alimentar de todas las personas increíbles que me enseñan cada día. Ahí recojo cositas para poder ponerlas en la serie.

Eso también habrá contribuido a imprimirle esa verdad.

‘Custodia repartida’ refleja muy bien la vida y por eso creo que te atrapa tanto. Porque es universal y te sientes identificado con cada personaje: Cris, Diego, los abuelos… Y eso es porque está bien hecha. No te saca de la realidad, sino que te trae a tu experiencia.

Está muy bien tratada la figura de los abuelos. Los padres de Cris representan a esas parejas que cuando ya podrían disfrutar, les cargan con los nietos.

Totalmente. En la serie aparecen los hijos, los nietos... Y se refleja muy bien la educación que ha recibido cada uno. El cariño que tú recibes desde niño se traslada a cuando eres adulto.

La de traumas que se generan en el seno de la familia.

¡Madre mía, cuánta terapia hemos tenido que hacer! (ríe) Pero es que todo el mundo quiere hacerlo bien. Y... ¿qué es hacerlo bien? Los abuelitos ahí juegan un papel divertidísimo y son fundamentales. Están estupendos. Y están las dos partes: los padres de Cris, que están superados por los otros dos nietos que son como un terremoto, y los padres de Diego que es como vamos a darle todo el cariño a la nieta, cuando por él han pasado un poco por encima. Es muy bonito ese contraste.

También aparece el problema de la vivienda. Una separación puede llevar a volver al hogar paterno.

Sí. Cada vez es más complicado poder independizarte. Vivir solo. La sociedad te obliga a tener pareja o convivir con amigos, porque a una persona sola le resulta imposible pagar los precios que están pidiendo. Y la serie lo pone ahí. También el tema del trabajo y de los autónomos. La dificultad que tienes para que te den una hipoteca.

Lorena López y Ricard Farré, en 'Custodia repartida'. / Disney+

Los diálogos son brillantes.

Es que Juanjo Moscardó y María Domínguez son unos guionistas magníficos. Ojalá continúen escribiendo. Tienen mucha ternura, mucha frescura… Te los crees. ¡Qué bueno cuando no te cuesta aprenderte un texto porque está bien escrito! Me resultaba fácil memorizar y lo entendía todo.

Un gustazo, vamos.

Total. Estudiar es una tarea para mí de las peores. Ese momento de estar solita y memorizar. Y cuando te entra fácil piensas: qué gusto. Fesser estaba encantado con ellos. Además, han venido al rodaje. Han estado superinvolucrados en el proceso. Y allí decidían cambiar cosas. Había mucho diálogo, mucho equipo y eso es superagradecido.

Cris y Diego resultan adorables.

Son personajes que dan ternura. Y te puedes posicionar a veces con uno y otras con otro. No es o blanco o negro. Y eso me gusta. La vida es así. Hay grises. No te estás posicionando con una manera determinada de pensar o con que esto se tiene que hacer así, sino que vas yendo con ellos. Aquí me voy más con Cris o aquí me voy más con Diego.

Al espectador le pasa como a sus amigos, que les comprende a ambos.

El capítulo de los amigos es increíble. Refleja mucho cómo tienen que tomar parte y lo difícil que es. Además, es muy bonito porque Cris y Diego se quieren mucho. Cuando te separas y sigue habiendo cariño, aunque la cosa se haya terminado es más difícil todo. Sufres más. Y la serie no dice que van a volver, sino que está bien cuando las cosas no pueden ser.

¿Es este su primer papel protagonista?

Sí. Hice una serie que se llamaba ‘Ella es tu padre’ donde mi papel tenía bastante peso, pero para mí esta es la primera como protagonista total. Y en la que he vivido todo el proceso. Porque Javi te hace muy partícipe... Es un regalazo este proyecto para mí y supone un antes y un después. A nivel de trabajo no lo sé, ojalá venga más, pero sobre todo para mi vida emocional, para mi corazoncito.

Lo entiendo. Aunque tampoco para de hacer proyectos interesantes. Tras ‘Señoras del (H)Ampa’ ha trabajado en maravillas como ‘Cinco lobitos’, ‘Las largas sombras’... ¿Contenta de cómo discurre su carrera?

Mucho. 2023 fue un año de rodajes increíbles y 2024, más de estrenos. He tenido la suerte de participar en proyectos maravillosos y eso me ha dado un 'punch' para seguir. He hecho la película ‘La casa’ y se acaba de estrenar ‘La mitad de Ana’, de Marta Nieto. Además, tengo pendiente ‘La niña de la cabra’, de Ana Asensio, y otra con Javi Polo, ‘Pequeños calvarios’.