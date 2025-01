Maestro Joao (Benita), más reivindicativa que nunca ante su estreno en ‘Bake Off': "La cercanía de la gente hace más que esas siglas que no amparan a nadie"

TVE estrena esta noche la segunda edición de ‘Bake Off: famosos al horno’. La cadena pública vuelve a apostar por el talent de reportería producido por Boxfish, tras los buenos resultados de audiencia obtenidos el año pasado, repitiendo con Paula Vázquez como presentadora y Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular como jurado. En esta temporada, Maestro Joao (Benita) es una de las concursantes, tras su paso en la cadena pública por 'Baila como puedas' y con el estreno pendiente del magacín 'Pasa sin llamar', junto a Isabel Gemio, Cósima Ramírez, Maestro Joao, Cristina Tárrega, Pol Espargaró, Finito de Córdoba, Yurena, Mark Vanderloo, Víctor Sandoval, Carmen Morales, Nagore Robles, Mario Marzo, Lidia Torrent y Mario Jefferson.

Todos ellos competirán para convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio de 100.000 euros que destinarán a la ONG que escojan. Para el primer programa, que comenzará a partir de las 22:00 horas en La 1, la carpa recibe a los 14 participantes con un primer y complicado reto: tendrán que hornear unas galletas dedicadas a sus mascotas en la prueba de autor y deberá dejar volar su imaginación en la prueba fantasía, para intentar innovar con una tradicional tarta de queso. Aquel que menos seduzca al jurado, será la primera celebritie expulsada.

Aprovechando su estreno de esta noche, YOTELE habla con Benita de su experiencia como participante de 'Bake off', de cómo ha vivido su paso por el concurso y del momento vital que atraviesa, tras anunciar el inicio de su cambio de sexo en 'Baila como puedas'. Una entrevista en la que se muestra más segura de sí misma y reivindicativa que nunca.

¿Cómo has vivido la experiencia de participar en 'Bake off'? A pesar de que es un reto duro, ¿has disfrutado?

Ha sido la experiencia más gratificante que he vivido en todos los años que llevo trabajando en televisión. Ha sido muy dura porque cocinar contrarreloj, sin tener experiencia y saber que luego un jurado de profesionales va a valorar lo que has hecho, hace que se un poco estresante, pero a la vez maravillosa. No puedo estar más contenta.

¿Cuánto sabías de repostería y de cocinar antes de llegar al concurso? ¿Consideras que has aprendido mucho?

Antes de entrar al concurso tenía cero idea de cocinar y ahora tengo cero idea más uno (Risas) La verdad es que he aprendido bastantes cosas, tengo que ser sincera. Puedo decirte que se me ha dado bien. Yo tengo mi arte porque soy una mujer de recursos. Es muy difícil quedarte con todo. Es como cuando ibas al colegio, que estudiabas la noche de antes y te quedabas con cosas pero luego a los cuatro días se te había olvidado. Pues aquí es igual.

¿Se podría decir que se te ha dado bien?

Más que decir que se me ha dado bien, puedo decir que no se me ha dado mal (Risas).

¿Puedes contar cuál ha sido la prueba más difícil a la que te has enfrentado?

No te podría decir cuál ha sido la prueba más dura del concurso. Eran todas muy difíciles y cada una que hacíamos era más difícil que la anterior.

¿Quiénes han sido los compañeros con los que mejor te has llevado?

Me he llevado bien con todos los compañeros, pero tengo que decir que con Nagore Robles, Lidia Torrent y Carmen Morales tuvimos una química especial. En el programa nos conocían como 'Jóvenes y brujas'. Nos hemos reído, lo hemos pasado bien, hemos criticado, hemos hablado de todo y de todos y nos hemos contado confidencias. muy genial, hemos hecho un grupo maravilloso.Tenemos un chat privado entre nosotras que si algo de lo que ahí se ha puesto trascendiera, se liaría gorda. Es una bomba.

¿Has sentido más generosidad y compañerismo con los demás concursantes o rivalidad y dura competición?

He visto muchísima rivalidad, pero no crispación entre nosotros. Ha habido momentos de estrés, porque es un concurso muy complicado, y mucho llanto pero de emoción. Pero tengo que decir que concretamente hacia mi he sentido un cariño desmesurado y mucha generosidad. Algo increíble, les adoro a todos.

¿Es tu primer programa en el que ya eres Benita? ¿Qué te gustaría decir de este momento personal que vives?

Benita es muy dulce porque ha nacido entre los fogones de una pastelería. Yo empecé mostrando mis intenciones para comenzar mi transición en TVE, en 'Baila como puedas'. Y ahora esas intenciones se están haciendo realidad en 'Bake Off'. Estoy emocionada porque todo el mundo me ha tratado como a una mujer, de una manera natural y sin que sonara raro ni chirriase en ningún momento. Desde los demás concursantes hasta la dirección pasando por el equipo de sonido, redacción y demás departamentos. Allí era Benita y ya está. A veces, la cercanía de la gente es mucho mejor y hace más que todos esos grupos o siglas que en realidad no amparan a nadie. Con esto lo digo todo. Yo me siento bien y noto que la gente está viviendo la transición conmigo. Ya me sentía muy querida antes, pero ahora es todo mejor. Podría decirse que 'Bake off' metió al Maestro Joao en el horno a 180º y salió Benita.