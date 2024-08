A Gema López no le ha hecho mucha gracia la actitud que Terelu Campos ha tenido con la prensa tras la muerte de Caritina Goyanes. La copresentadora de 'Espejo Público' ha sido muy dura con la colaboradora de 'De viernes' tras ver cómo le respondió a los reporteros que le preguntaron sobre la hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes, también recientemente fallecido: “¿Cómo se va a estar? ¿Cómo se va a estar con una desgracia de esta magnitud? ¡Pues imaginad cómo puede estar su madre! ¿Qué hay que decir?”.

"Desde que el lunes fallece Caritina, mis compañeros de la prensa, siempre con el máximo respeto todos, han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia de Caritina, los íntimos amigos, Isabel Preysler, que es muy cercana, y Lolita, que estaba rota porque son prácticamente familia, han sabido estar a la altura de las circunstancias", dijo López antes de calificar la reacción de Terelu ante la prensa como "metida de pata".

Acto seguido, López fue muy contundente a la hora de dirigirse de la expresentadora de 'Sálvame' y reprocharse su actitud: "Terelu, en este caso no eres la viuda ni la esposa afligida. En este caso eres solo una persona a la que se le pregunta, y eres la única, de todas a las que se ha preguntado, que ha dado una mala contestación. ¡Háztelo mirar! Porque luego te quejas de las críticas".

"Eres la única de a todas las personas que se les ha preguntado que ha dado una mala contestación", continuó, comparando su actitud con la de Cari Lapique, madre de Caritina Goyanes: "Se llama educación, saber estar y saber tratar a la prensa".

Gema López también aseguró que era "muy fácil trabajar" en un plató, poniendo en valor el trabajo de los reporteros que están en la calle: "Al final juega en su propia contra. Y esta vez no hay excusa, que luego te enfadas".

"¿Qué excusa va a haber esta vez? La mala educación, no hay otra", añadió López, rematando su reprimenda explicando sus sentimientos al ver en vídeo este momento de Campos: "Me da una rabia... Me molesta pero por la gente que está trabajando en la calle”, insistió, empatizando con la reportera que le realizó la pregunta a Terelu. “¿Tú crees que es grato para esa chica hacer esa pregunta? ¿Y sabes para qué la hace? Para que tú y yo vivamos y comentemos. Seamos un poquito más agradecidos para la gente que trabaja para nosotros y con nosotros”.