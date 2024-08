Ana Rosa Quintana está de vuelta. La presentadora, que regresa a Telecinco de sus vacaciones de verano antes que otros años para cubrir en primera persona el desenlace del caso Daniel Sancho, afronta la segunda temporada de 'TardeAR' con el objetivo de superar los datos de audiencia cosechados el año pasado, que se situaron en un 10,5% de cuota de pantalla.

En su estreno, Quintana abrirá esta tarde su programa a partir de las 17:30 horas con una entrevista con Jorge Javier Vázquez, al que dio su primera gran oportunidad en televisión, y consciente del morbo que genera este reencuentro tras haber tenido momentos de tensión en los últimos tiempos.

"Los dos hemos vivido situaciones muy duras y él es una persona muy sensible. Ha habido temporadas que no le reconocía, estaba todo el rato enfadado y decía muchas bobadas. Pero ahora está en otro momento, mucho más relajado, divertido y contento. Y lo está transmitiendo en sus programas", nos cuenta sobre su encuentro con su pupilo de esta misma tarde.

La periodista no duda en reconocer el talento del conductor de 'El diario de Jorge', con el que hará tándem desde hoy en las tardes de Telecinco. "Jorge es el comunicador con más talento que conozco. Es rápido, divertido, incisivo... y también tiene su carácter y su genio. Llevamos tantos años juntos que es normal que hayamos tenido nuestras crisis. Nos conocemos muy bien, tenemos muchas cosas en común pero también discrepancias respecto a diversos temas como la política.

En la segunda etapa de 'TardeAR', Ana Rosa Quintana mantiene prácticamente el esquema del curso pasado, con la Mesa VIP y el microespacio de su sobrino, Kike Quintana, como principales señas de identidad, junto al espacio de sucesos capitaneada por Manu Marlasca y al dedicado al mundo del corazón con Miguel Ángel Nicolás y Leti Requejo. "Nuestro programa está abierto a donde nos lleve la actualidad. Y las secciones duran más o menos en función de lo que va pasando".

Los cambios que se plantean en la producción de Unicorn Content serán sutiles. "Mantenemos el decorado que estrenamos el año pasado, porque es muy moderno. Haremos algún cambio sutil como tapizar el sofá, pero nada más porque tenemos el mejor y con la tecnología más avanzada, algo que también es seña de identidad del programa. Y Quizá haya algún cambio en la música de la cabecera del programa". Entre los nuevos colaboradores, destacan Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, y la actriz Sheila Casas, a los que se sumarán nuevos nombres en las próximas semanas.

Sobre la competencia con Sonsoles Ónega en Antena 3, Ana Rosa no duda en volver a destacar la ausencia de publicidad en su tramo de emisión: "Nosotros tenemos varios bloques y larguísimos y eso nos condiciona mucho. Lo contrario nunca había ocurrido y no sé qué van a hacer este año, la verdad. Es duro competir así pero por otro lado es maravilloso, porque tenemos un perfil de espectadores espectacular".

Y para quien tenga dudas, la presentadora vuelve a hablarnos de su futuro en televisión: "No me planteo todavía alargar mis vacaciones de manera eterna y retirarme. Si en algún momento me planteara dejar la primera línea de la pantalla, no olvides que hay una productora detrás que hace muchos programas. Y ahí estamos Xelo y yo con todo el equipo que hemos ido formando en estos años. Un equipo increíble que está tanto detrás como delante de las cámaras, con perfiles como el de Verónica Dulanto, Beatriz Archidona o Joaquín Prat, que son ejemplo de talento que hemos creado en esta productora".