'Lo sabe, no lo sabe' regresa a las tardes de Cuatro (de lunes a viernes a las 18:00 horas) Xuso Jones. Más de 11 años después de su primera etapa con Juanra Bonet, el artista y comunicador se pone al frente del concurso producido por Mandarina ('De viernes'), que volverá con un especial este domingo (21:30 horas) a recorrer las calles de muchas ciudades de nuestro país buscando a gente que sepa y no sepan las respuestas correctas a las preguntas que formularán a sus respectivos concursantes.

De esta manera, Jones también se convierte en uno de los rostros de la programación diaria de Mediaset a pocas semanas de repetir como presentador de la segunda edición de los GenZ Awards junto a Sandra Barneda y tras su experiencia como conductor de 'OT al día' en Prime Video. Yotele habla con Xuso Jones sobre su labor al frente de la nueva etapa de 'Lo sabe, no lo sabe', entre otros muchos asuntos.

-Te pones al frente de la nueva etapa de 'Lo sabe, no lo sabe'. Conociendo que eres muy callejero y campechano, me imagino que cuando te ofrecieron presentarlo no dudaste en decir que sí.

-Pues mira, cuando me lo ofrecieron, llevaba más de un año hablando con mi oficina porque quería hacer el programa callejero. Lo quería hacer en mis redes sociales repartiendo premios, y siempre decía que tenía que tener la esencia de 'Lo sabe, no lo sabe', que a mí me encantaba con Juanra Bonet. Imagínate cuando me llegó la llamada de Raúl Zafra, que es mi director, pidiéndome verme porque quería hacerme una prueba. Me quedé a cuadros porque no podía creer que quería hacer esa idea y, de repente, me llamasen para el programa oficial. Fue una maravilla y una sorpresa total. Además, como has dicho, un programa por la calle. A mí me encanta el trato con la gente. Lo estoy gozando.

-Y, al parecer, la prueba salió bien hasta el punto que eres el presentador

-Estoy súper agradecido, sobre todo por la oportunidad, porque estoy disfrutando muchísimo. Es un programa maravilloso en la que conoces mucha gente por la calle, repartes dinero... Cualquier persona puede ser concursante porque yo la elijo en la calle. Al final, es un programa superdivertido y con muchísimas sorpresas.

-¿Cómo es un dia de grabación de 'Lo sabe, no lo sabe', y más sabiendo que se emitirá a diario en Cuatro?

-Nos tiramos el día completo grabando. Empezamos a las 9:30 horas y acabamos a las 20:00 de la tarde. Vamos cogiendo concursantes y grabamos varias partidas cada día.

-Y además, grabar con el calor carácteristico del verano de este nuestro país...

-Uy, no me hables de eso. Cuando voy para el sur, me echo las manos a la cabeza por el calor que tú dices. Porque, claro, yo voy con mi outfit de sobrecamisa y pantalón y hay veces que yo, vamos, sube la gota gorda, pero lo bueno es que, como lo disfrutamos y me estoy divirtiendo con cada concursante, se me hace mucho más ameno. Es cierto que cuando vamos para el norte como ahora, que estamos en Asturias, se agradece el fresquito que hay.

-¿Qué es lo positivo y lo negativo de hacer un programa como 'Lo sabe, no lo sabe' en plena calle?

-Lo bueno de la calle es que conoces a un montón de gente. Es un juego super vivo, pasan muchas cosas, muchísimas de ellas improvisadas, algo que me encanta. Al final, en un plató está un poco más coordinado y aquí es un improvisación pura y dura porque se te mete gente con nervios, te hablan, te saludan. Pero también la parte negativa de la calle es que, de repente, dicen acción y se oye un helicóptero y tiene que cortar por el sonido. O pasa el camino de la basura, o pasa un señor pegando a gritos a la calle. La calle es muy imprevisible.

-¿Cómo está reaccionando la gente a la que paráis durante vuestras grabaciones?

-Sorprendentemente, súper buena. La gente está reaccionando de maravilla. Te diría que el 95% de las personas siempre van queriendo ayudar a los concursantes. La gente es muy bonita. Se acercan, quieren ver y quieren disfrutar de la grabación. O sea, que está yendo de maravilla.

-Antes me has mencionado a Juanra Bonet. ¿Has podido hablar con él?

-Le escribí a Juanra justo antes de empezar para que me digan algunos consejillos.

-¿Y qué consejos te dio?

-El principal fue el de disfrutar del programa, que es un programa maravilloso, y es un programa que cada día es un mundo. Estamos viajando por toda España y yo, por ejemplo, de un día para otro, puedo terminar el día cenando un cachopo. O sea, que al final es una inmersión y una experiencia de todo el día. Cuando estamos grabando, luego nos vamos de cena todo el equipo cuando acabamos. Es un programa muy disfrutón de hacer. Es un regalo.

-A partir del domingo, te vas a convertir en uno de los rostros de la programación de Cuatro. A ello, se añade que presentarás la segunda edición de los GenZ Awards después del buen papel que hicistes en la primera edición, que también organiza Mediaset. ¿Te sientes ahora un rostro fuerte del grupo?

-Por supuesto. Voy a estar a diario en Mediaset y estoy super agradecido porque me han abierto las puertas de su casa para presentar un programa tan emblemático como 'Lo sabe, no lo sabe'. Me siento ahora un rostro de la cadena, mucho más que antes, puesto que hago un programa diario y tengo que estar defendiendo mi franja horaria. Creo que va a ir de maravilla y sí que me siento parte de Mediaset.

-¿Hay presión en cuanto a los datos de audiencia que pueda hacer?

-No concibo trabajar con esa presión de los datos de audiencia. Qué va. Porque, al final, hacemos un programa con toda la energía del mundo, no solo yo, sino todo el equipo que hace 'Lo sabe, no lo sabe'. Yo no estoy acostumbrado a los datos de audiencia. Trabajo con mis redes sociales y sus respectivos datos de audiencia, pero, en este caso, yo lo que tengo que hacer es poner toda la carne en el asador, dar el 100% de mí y esperar siempre que la gente responda de la mejor manera posible.

-Sé que tú eres un apasionado de la limpieza. De hecho, lanzaste 'El método Jaspao' hace unos años. Ahora que estás en Mediaset y es un universo muy grande, ¿te gustaría hacer un formato tipo reality de limpieza en casas como, por ejemplo, 'Hogar, sucio hogar'?

-¡Ojo! ¡Me estás dando una idea, Sergio! (risas). Vamos a hablar con la cúpula para que me den un programa de limpieza, que también estaría chulo. Todo lo que sea entretenimiento, yo encantado de la vida.

-Ahora hay muchas influencers como Dulceida y María Pombo que tienen docu-realitys de sus propias vidas. ¿Tú te atreverías a hacer un formato de este estilo?

-Yo creo que para eso tienes que haber enseñado tu vida un poco en redes. Las redes sociales de María Pombo y Dulceida giran también en torno a las parejas, a los hijos... Ellas lo hacen muy bien y ellas enseñan todo eso, pero yo ahora mismo un docu-reality de mi vida y creo que a la gente le daría igual porque no enseño nada. Yo haría un docu-reality mio viajando por el mundo. Fíjate lo que te digo. Grabando todo lo que nos pasa, pero del día a día en mi casa, qué va. Yo bastante tengo con mi Instagram para tener más cámaras dentro de ella (risas). Me volvería loco.

-Para acabar, quiero que juegemos a un juego. Imaginate que no eres el presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', que eres un traseunte más. De repente, te para un concursante del programa para que respondas. ¿Crees que te elegirían para contestases una pregunta de 'Lo sabe' o de 'No lo sabe'?

-¡Ostras! Ahí está el dilema siempre. Al final, prejuzgando a la gente, te puedes equivocar. Yo creo que me podrían, por la cara que tengo, elegir para una de 'No lo sabe', pero como soy el tío más inteligente del mundo sabría todas las respuestas, y habían fallado por elegirme (risas). Si me cogen para una pregunta de fútbol, clavado.