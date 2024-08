Risto Mejide ha regresado este lunes a 'Todo es mentira' después de sus vacaciones estivales. El comunicador se ha vuelto a poner al frente del programa de Cuatro, teniendo un emotivo gesto con el niño de 11 años asesinado en la localidad de Mocejón (Toledo), suceso que ha conmocionado a gran parte de nuestro país.

"Enseguida vamos con todos esos temas, pero antes me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque no forma parte de los contenidos de este programa. No es la temática que usualmente tratamos", comenzó diciendo Mejide al inicio de la edición de este lunes del formato.

"En este caso creo que es relevante e importante atender a una cosa tan terrible como la que ha ocurrido en Mocejón. Con vuestro permiso y el de todo el equipo, no podemos hacer otra cosa que dedicarle este programa a sus familiares. Un beso Mateo allí donde estés", continuó.

Antes de comenzar con los contenidos preparados, Mejide sentenció este inciso realizando una petición tras lo sucedido: ""Esperamos que se haga justicia".