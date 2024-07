Los estrenos de Netflix de agosto vienen marcados por el regreso de dos series muy populares, 'Emily in Paris' y 'The Umbrella Academy', así como por la nueva ficción de uno de los creadores de 'Élite', 'Respira', ahora sumergiéndose en un ambiente hospitalario. Entre las películas que llegan este mes a la plataforma de 'streaming' destaca 'El sindicato', un 'thriller' con Mark Wahlberg y Halle Berry.

'The Umbrella Academy'

Día 8. Serie. Temporada 4

En la despedida definitiva de la familia Hargreeves, los hermanos se han dispersado después de que el enfrentamiento en el Hotel Olvido provocara un reinicio completo de su línea temporal. Despojados de sus poderes, cada uno deberá arreglárselas para encontrar una nueva normalidad, con mayor o menor éxito. Su padre, Reginald, sano y salvo, ha salido de las sombras y se ha dado a conocer públicamente como supervisor de un poderoso y malvado imperio empresarial.

'Emily en París'

Día 15. Serie. Temporada 4

La coqueta Emily (Lily Collins) sigue entre dos hombres tras la descabellada boda de Camille y Gabriel. Encima, ahora el atractivo chef está esperando un bebé con su ex. En el trabajo, Sylvie se ve obligada a afrontar un espinoso dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, y el equipo de la Agence Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal. Por su parte, Mindy y su grupo se preparan para Eurovisión, pero cuando los fondos se agotan, no les queda más remedio que ahorrar.

'El sindicato'

Día 16. Película

'Thriller' del director de películas como 'Marvellous' y 'Niños en el tiempo' protagonizado por Mark Wahlberg y Halle Berry. Él encarna a un obrero de la construcción de Nueva Jersey que se ve arrastrado al mundo de los superespías y los agentes secretos cuando su antiguo amor del instituto lo recluta para una arriesgada misión por encargo del servicio secreto estadounidense.

'Kaos'

Día 29. Serie

Comedia fantástica del guionista de 'The End of the F***ing World' y los productores de 'Chernobyl' que pone a los dioses del Olimpo a vivir las tribulaciones de nuestro tiempo. Zeus (Jeff Goldblum) lleva mucho tiempo disfrutando de su poder, pero una mañana se despierta y se descubre una arruga en la frente. La neurosis se apodera de él y lo conduce hacia un camino de peligro y paranoia.

'Respira'

Día 30. Serie

Carlos Montero, uno de los creadors de 'Élite', monta una especie de 'Anatomía de Grey' a la española protagonizada por Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna y Alfonso Bassave. Está ambientada en un hospital público valenciano, donde el ritmo frenético de la sala de urgencias se mezcla con la tensión sexual. La llegada de una prestigiosa paciente destapa la complicada situación de la sanidad pública y enciende la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga.

Películas

'Niebla sin fronteras'. Día 1. Una inspectora debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado cuando investiga unos macabros asesinatos en la frontera entre Indonesia y Malasia.

'Un golpe a la inversa'. Día 1. Una traición lleva a un grupo de ladrones a emprender una difícil misión: devolver el dinero robado en un atraco.

'El jardinero fiel'. Día 1. Un diplomático británico pretende descubrir la verdad del asesinato de su esposa.

'Godzilla. Minus One'. Día 1. En el Japón de la posguerra, un grupo de supervivientes se enfrena a un monstruo gigantesco.

'Rebel Moon (parte uno): El montaje del director'. Día 2. Netflix amplía la épica saga de ciencia ficción con 'Rebel Moon (Capítulo uno): El Cáliz de Sangre' y 'Rebel Moon

'Rebel Moon (capítulo dos): La maldición del perdón'. Un tranquilo poblado en una luna en los confines de la galaxia se ve amenazado por los ejércitos del regente Balisarius. Su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora (Sofia Boutella).

'Al rescate de Fondo de Bikini. La película de Arenita Mejillas'. Día 2. Animación. Cuando Fondo de Bikini y todos sus habitantes son arrastrados fuera del mar, Arenita Mejillas y Bob Esponja se van a Tejas para salvar su ciudad de un maligno plan.

'Magic Mike'. Día 2. Un joven acepta la oferta de una rica benefactora de llevar sus sensuales pasos de baile a una estirada producción teatral londinense.

'Misiones cruzadas'. Día 9. Un exagente reconvertido en amo de casa se ve envuelto en una peligrosa misión con su esposa, una inspectora que no sabe nada de su pasado.

'No puedo vivir sin ti'. Día 16. Un hombre adicto al móvil tiene que apuntarse a terapia para intentar recuperar a su mujer.

'Las chicas de Niza'. Día 21. Una policía de Costa Azul se propone resolver el asesinato de un compañero. Pero su jefa insiste en confiar el caso a una superpolicía alemana.

'Inexpertos'. Día 23. Cuatro alumnos de secundaria se enfrentan al mayor reto de sus jóvenes vidas: su primera fiesta de instituto

'La liberación'. Día 30. Una madre soltera se muda con su familia para empezar de cero. Sin embargo, unos sucesos extraños en la nueva casa levantan las sospechas de los servicios sociales y amenazan con destruir al clan. Protagonizada por Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor y Mo’Nique.

Series

'Llegando a ti'. Día 1. Temporada 3. Anime.

'Inestable'. Día 1. Temporada 2. Un genio de la tecnología (Rob Lowe) somete a su hijo (John Owen Rowe) a una serie de retos y juegos mentales para comprobar si es el heredero adecuado.

'Mad Men'. Día 1. Un clásico televisivo sobre los empleados de una agencia de publicidad en la Nueva York de los años 50.

'Asesinato para principiantes'. Día 1. Una joven está decidida a demostrar la inocencia de un chico, al que condenaron por la muerte de su novia hace cinco años.

'La casa de muñecas de Gabby'. Día 5. Temporada 10. Animación infantil.

'Academia de golf'. Día 6. Temporada 2. Anime.

'Shahmaran'. Día 8. Temporada 2. La profecía se ha cumplido y Şahmaran comienza a despertar en el cuerpo de Şahsu.

'Perdidos'. Día 15. Una de las series más populares de los últimos años, centrada en los supervivientes de un avión que se estrella en una isla del Pacífico.

'Calle Cocomelon'. Día 19. Temporada 3. Animación infantil.

'La jefatura de Gia-Gun'. Día 22. Comedia en la que unos policías investigan casos criminales increíbles y desternillantes.

'Presidente por accidente'. Día 29. Temporada 2. Stéphane Blé estrena presidencia enfrentándose a un sinfín de problemas: amenazas de muerte, manifestaciones, meteduras de pata internacionales y problemas internos.

'Terminator zero'. Día 29. Anime. Una soldado retrocede en el tiempo para cambiar el destino de la humanidad.

Documentales y 'realities'

'Mon Laferte, te amo'. Día 1. Documental sobre una artista que superó una infancia atroz para convertirse en una revolucionaria de la música latina.

'Love is blind. México'. Día 1. 'Reality'.

'Maestros del cine moderno. S. S. Rajamouli'. Día 2. Documental sobre el cineasta.

'Joe Rogan: burn the boats'. Día 4. Especial de comedia.

'Influencer'. Día 6. 'Reality'.

'Love is blind. Reino Unido'. Día 7. Programa de citas.

'Blue Ribbon Baking Championship'. Día 9. Concurso de repostería hasta la fecha.

'En la mente de un perro'. Día 9. Documental.

'Hijas'. Día 14. Documental rodado a lo largo de ocho años, protagonizado por tres chicas que se preparan para un memorable baile con sus padres presos.

'El peor ex imaginable'. Día 14. Docuserie sobre inquietantes historias que se ocultan tras monstruosas relaciones de pareja del pasado.

'Untold: The murder of Air McNair'. Día 20. Documental.

'La vida secreta de los orangutanes'. Día 22. Documental narrado por David Attenborough.

'De actor a cantautor'. Día 30. El viaje del actor Cho Jung-seok hasa convertirse en cantante.