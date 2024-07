Independientemente de que el programa Supervivientes esté o no en emisión, siempre da mucho de qué hablar. Y es que no solo se forman parejas de concursantes mientras se encuentran en Honduras, sino que también se crean algunas cuando ya ha finalizado el reality.

El programa en sí ya genera muchísimos debates. Recientemente se jugaban una nueva expulsión los concursantes de la edición Alll Stars, donde las espadas ya están en todo lo alto y han surgido fuertes rivalidades que rozan el odio entre concursantes. Y entre ellas, la de Sofía Suescun y Marta Peñate.

Precisamente ellas dos estaban nominadas, junto a Lola Mencía, en un programa de alta tensión para desvelar las votaciones del público. Y, como ocurre en otras ediciones, las suspicacias se levantaron entre una parte de la audiencia a raíz de conocer los resultados.

La enemistad palpable en Supervivientes entre Sofía Suescun y Marta Peñate ha arrojado fuego a los debates e intercambio de opiniones de los seguidores del programa. Así, buena parte de ellos no han aceptado del todo que Marta Peñate fuese la más votada del público y, de esta manera, la primera salvada de la última noche.

Pareja de exconcursantes de Supervivientes

Pero sin lugar a dudas lo que llama la atención estos días es la foto que ha aparecido de dos exconcursantes de Supervivientes besándose en la playa.

Se trata de Cristian Suescun y Dakota Tarraga. Cristian, hermano de Sofía Suescun, y Dakota Tarraga, conocida por su participación en Hermano mayor, tienen una relación, tal y como muestran las fotos que se han publicado besándose y cenando cogidos de la mano.

Así lo muestra la última publicación de La Cuernis, creadora de contenido que publica información de distintos famosos y que, en esta ocasión, ha compartido unas instantáneas en las que se ve a ambos muy acaramelados.

La cosa no ha quedado ahí; Dakota ha contestado a La Cuernis, que quiso saber de qué clase de relación se trataba. La concursante de reality ha sido muy sincera a la hora de explicar en qué momento están, e incluso ha ofrecido algún detalle más: "A ver yo no tengo porque dar explicaciones de mi vida privada, eso en primer lugar. Pero viendo lo visto, que nos habéis pillado, te cuento. Cristian es un chico que me cae genial, me río mucho con él y nos gustamos lógicamente, llevamos unos meses viéndonos, pero el vive en Madrid y yo en Alicante. Estamos ilusionados pero tampoco queremos comprometernos, tenemos la mente abierta y somos libres".