El fútbol es el comodín en cualquier baraja de cartas, y más si juega España. En ese sentido, RTVE está tenido mucha suerte de que la selección española pase las fases, partido a partido, sumando adeptos a sus filas. Por ello, durante la semifinal celebrada ayer entre España y Francia, 11.568.000 personas, lo que se convierte en un 71,7%, pudieron ver anoche la victoria de nuestro país ante nuestros vecinos franceses.

Este grandísimo dato ayudó a que 'Los Iglesias: Hermanos a la obra' se estrenaran con un buen 15,2%, y más de un millón de espectadores, pero dejaron bajo mínimos al resto de ofertas: 'Cifras y letras' firmó un 1,2%, 'El hormiguero' hizo lo propio con un 2,5%, 'First Dates' se movió entre el 1,7% y el 2,4% entre sus dos entregas, mienras que 'Supervivientes All Stars: Última hora' se hizo con un 3,6% y 'El intermedio' no llegó a marcar ni un punto, quedándose en un 0,9%.

Prime time

La 1

Camino a Berlín: 1.170.000 (15,2%)

EUFA Euro 2024: España - Francia (Semifinal): 11.568.000 (71,7%)

Camino a Berlín: 5.081.000 (40,3%)

Antena 3

El hormiguero 18 años juntos: 417.000 (2,5%)

Hermanos: 802.000 (7,5%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 608.000 (3,6%)

Cine "Objetivo: La Casa Blanca": 724.000 (9,3%)

laSexta

laSexta clave: 261.000 (1,9%)

El intermedio: The Very Best: 152.000 (0,9%)

¿Quién quiere ser millonario?: 366.000 (3,6%)

Cuatro

First Dates: 259.000 (1,7%)

First Dates: 410.000 (2,4%)

Código 10: 357.000 (4,9%)

La 2

Cifras y letras: 196.000 (1,2%)

El comisario Montalbano: 255.000 (1,6%)