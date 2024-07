No hay día que la familia Campos no esté en el centro de la actualidad informativa de las noticias del corazón. Peleas y reonciliaciones, despidos y contrataciones, embarazos... El universo del clan Campos abarca muchísimos temas.

Terelu, cabeza visible de la familia, ha decidido dejar atrás su aventura televisiva en TVE para regresar a la que fue su casa, Telecinco.

El programa ¡De Viernes! ha apostado por ella para levantar las audiencias que no están siendo las deseadas y parece que el efecto se ha conseguido. En el primer programa los índices ha cosechado buenos resultados con el fichaje estrella. Pero no todo son buenas noticias y es que para que entrase Terelu, había que sacar a alguien. La damnificada ha sido Patricia Cerezo que no volverá a aparecer en el programa.

Y es que la exmujer del popular presentador Ramón García es uno de los daños colaterales que ha provocado el embarazo de Alejandra Rubio. Según apunta Informalia, Patricia Cerezo se encontraba en el punto de mira de sus jefes, que esperaban un fichaje adecuado, como ha sido el de Terelu Campos, para prescindir de ella.

Y es que la pasada semana Terelu Campos volvía a televisión para conceder una entrevista de lo más sincera tras anunciarse el embarazo de Alejandra Rubio. Pero hoy, volvía al paltó de '¡De Viernes!' para estrenar su nuevo rol como colaboradora del programa y lo hacía en una noche de lo más especial. La hija de María Teresa Campos se estrenaba dando la bienvenida a Carlo Costanzia y a Sofía Mazagatos.

El que va a ser el padre de su primer nieto hablaba sin tapujos de cómo había tratado la noticia del embarazo con sus padres. Confesaba que no se lo dijo a Mar Flores hasta el día de antes de que se publicara, debido a su miedo a que se filtrara la noticia aunque recalcaba que no se debía a que tuviera miedo a que su madre lo filtrara, sino a su "forma de ser". Le hubiera gustado hablar con sus padres en persona pero recordaba que le pilló "escondiéndose" en un bar de las Islas Baleares junto a Alejandra.