Las explosivas declaraciones que Ángel Cristo Jr. ha dado en una exclusiva junto a su pareja, Ana Herminia, está teniendo importantes reacciones en su entorno familiar. Sofía Cristo estuvo este miércoles en 'Espejo Público', mostrándose completamente destrozada por dichas palabras: "Desde el mes de octubre estamos viviendo un maltrato continuo hacia mi madre, por parte de esta persona".

"Mi madre tiene 74 años, y no la dejan en paz y no la dejan vivir", continuó la DJ, añadiendo: "No sé si alguien que esté en su casa se puede imaginar, o puede empatizar, sobre cómo se podrían sentir si les pasase esto, que un hijo haga una cosa así". "Lo único que quiero es que nos dejen en paz", comentó no pudiendo contener las lágrimas ante la situación.

Sofía Cristo también se le pidió a su hermano que hablase de él mientras seguía completamente destrozada por estas declaraciones: "Que si para vender su puta boda tiene que arrastrar a mi madre...".

Yo me he sentado en platós, pero nunca he hablado mal de mi hermano. Me he sentado para defenderla de mi padre, que la maltrataba. He hablado de mi vida, de mis adicciones... Nunca he hablado mal de nadie. Cuando he hablado de mi padre, ha sido para defender a mi madre, a la que maltrataba. Nunca he hablado de él. Nunca ha dejado de él porque no salir en la prensa", aseguró compungida.

La exparticipante de 'Baila como puedas' (TVE) también declaró sentirse "agotada" de este asunto a nivel mediático: "Si mi trabajo va a ser venir cada semana a hablar de este contenido, prefiero no venir a la tele porque intento hacer una televisión sana, y a mí últimamente no me parece que esté haciéndola. Vengo a pasármelo bien con mis compañeros".

"Prefieron comentar actualidad porque soy lo suficientemente inteligente y no comentar corazón porque no me gusta. No quiero. Me he retirado de los realities y de un montón de movidas. Entonces, no me apetece venir un miércoles y encontrarme con esta mierda. No me apetece comentar esto. Ya estoy cansada. No voy a hablar de él nunca", expresó Sofía Cristo antes de que Gema López intentase consolarla ante la situación: "De verdad, dejadme un momento, Gema".

Cristo pidió al programa de Antena 3 que cuando toque estos temas los comenten otros colaboradores: "Yo ya he llegado a mi límite. Estoy de gira, tengo mucho trabajo, quiero estar centrada en mi vida, en las cosas positivas que no me bajen la vibración, que están en una frecuencia alta, y con la gente que me quiere de verdad".

"Que vendan todo. Como si se quieren hacer una boda zulú, pero que hablen de ellos. Que hablen de lo magnifica que va a ser su boda, de la hija de Ana, porque, por desgracia, yo no puedo ver a mi sobrina tampoco, ni mi madre tampoco, y no salimos hablando de este tema. Entonces, que nos dejen tranquilas ya, porque esto es un machaque psicológico.

Posteriormente, Cristo fue muy clara a la hora de hablar de una posible reenconciliación: "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre. No quiero saber nada de él, no quiero ni verlo, los quiero muy lejos. No quiero hablar de él, no quiero darle nada. No voy a leer esa entrevista, sé que no me nombra, pero que tampoco nombre a mi madre. Que nos deje disfrutar tranquilas, que ya hemos sufrido mucho durante muchos años".

Además, por otro lado, 'Espejo Público' también quiso explicar que no estaba premeditado que Sofía Cristo estuviese en el plató en el día en el que se publicó esta exclusiva. "Ha sido casualidad que hoy Sofía esté aquí, porque se la convocó el jueves pasado, pero nadie podía intuir que iba a salir esta portada", explicó Gema López.