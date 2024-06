Los casos de actores con hijos que han seguido sus pasos son de lo más habituales. Margaret Qualley, Maya Hawke, Annie Starke y, tirando para casa, Miguel Bernardeau son solo un pequeño ejemplo de la multitud de intérpretes que han decidido repetir el camino marcado por sus padres bajo los focos y en los escenarios. Lo que ya no es tan común es que tengas en tu casa tres Oscar, nueve Globos de Oro, tres Emmy... y cuatro vástagos dispuestos a dejar huella en tu misma profesión, aunque la matriarca en cuestión haya puesto el listón muy alto para superarla.

Eso es lo que le ha pasado a Meryl Streep desde que su hija pequeña, Louisa Jacobson, debutara hace dos temporadas como protagonista de la serie de HBO Max, 'La edad dorada'. Esta rubia de 33 años con unos rasgos faciales inconfundiblemente marca Streep lleva el peso de esta superproducción de época ideada por Julian Felowes, el también creador de 'Downton Abbey', ambientada en la Nueva York de los grandes cambios de finales del siglo XIX.

"Nueva era de felicidad"

Hasta ahora bastante hermética con su vida privada, la actriz aprovechó el 75º cumpleaños de su madre para hablar por primera vez sobre su sexualidad: en su cuenta de Instagram presentó a su novia, la productora de moda Anna Blundell: “Blessed to be entering the Joyful New Era bb” ("bendecida por entrar en esta nueva era de felicidad"), escribió junto a un corazón y la bandera arcoiris LGTBI+ que acompañaban a una foto de ambas juntas.

Jacobson se ha hecho conocida gracias a 'La edad dorada', donde interpreta a a joven huérfana llegada a la concurrida Gran Manzana desde la tranquila Pensilvania. En la serie también está emparentada con dos grandes divas de la interpretación, ya que Christine Baranski (la jefa de 'The good fight') y Cynthia Nixon (la inconformista Miranda de 'Sexo en Nueva York') ejercen como sus acaudaladas tías, dispuestas a introducirla en la 'jet set' neoyorquina de la época.

También modelo

'La edad dorada' supuso la gran prueba de fuego para Jacobson, curtida en los escenarios con compañías como Yale Repertory Theatre y The Old Globe en San Diego. Antes, se graduó en el Vassar College con especialización en Psicología, en Oxford y en Yale con una maestría en Actuación. También ha hecho sus pinitos como modelo y hasta llegó a fichar por la agencia IMG Models y protagonizar algunas campañas de firmas como Dior y editoriales para revistas como 'Vanity Fair USA'.

La protagonista de 'La edad dorada' ha seguido la misma estrategia que sus hermanos a la hora de borrar cualquier rastro del apellido Streep que llevara a la audiencia a relacionarla rápidamente con su madre. Incluso ha ido más allá, ya que prefiere aparecer en los títulos de crédito como Louisa Jacobson, y no Gummer, el apellido de su padre, el escultor Don Gummer con el que la actriz de 'Los puentes de Madison' y 'Mamma mia!' se casó en septiembre de 1978, seis meses después de que su anterior pareja, el actor John Cazale, muriera de un fulminante cáncer de pulmón. Eso sí, el año pasado se supo que Streep y su esposo llevaban bastante tiempo viviendo separados.

Louisa continúa así con la saga actoral de los Gummer-Streep. Henry Wolfe Gummer, el primogénito de 42 años, ha ido compaginando el cine ('Lying', 'El buen pastor', 'Wolfe with an E', 'The Wait') con la música. Además de varios discos, ha colaborado en la banda sonora de películas como 'Julie y Julia' y 'Ricki', ambas con su madre de protagonista. Es padre de una niña, Ida June, nacida en 2020.

El currículum de Mamie Gummer, otra de las hermanas de Jacobson, es mucho más amplio, ya que a sus 38 años ha participado en más de 40 películas y series. Aunque su debut ante las cámaras fuera con solo 20 meses, con su madre, en 'Se acabó el pastel' (donde aparecía con otro nombre), debutó en el cine con 'La gran estafa' junto a Richard Gere. Ha trabajado en series como 'The Good Wife' y 'True Detective' y en filmes como 'Encerrada', 'Efectos secundarios' y 'Ricki', donde compartía protagonismo con Streep. Divorciada del actor Benjamin Walker, tiene un hijo con el guionista Mehar Sethi.

La carrera de Grace Gummer también comenzó de niña en el cine junto a su madre. Fue a los siete años en 'La casa de los espíritus', donde interpretaba el papel de Streep durante su infancia. Se la ha podido ver en películas como 'Frances Ha' y las series 'The Newsroom', 'American Horror Story' y 'Mr. Robot'. Hace tres años se casó en una boda secreta con el músico, productor y DJ Mark Ronson. Antes había pasado por el altar con el músico Tay Strathairn, hijo del actor David Strathairn ('Buenas noches y buena suerte'), aunque el enlace fue efímero: a los 42 días de casados, ella pidió el divorcio.