Fue a mediados de febrero cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron su historia de amor, protagonizando la portada de la revista 'Semana' el apasionado beso que se dieron en su primera cita. Y cuando todavía no han cumplido cinco meses de relación, la pareja ha anunciado que espera su primer hijo.

Una noticia sorprendente que ni siquiera ellos mismos se esperaban pero con la que, como confiesan este miércoles en exclusiva en la revista '¡Hola!', están felices y muy ilusionados. La tertuliana está embarazada de tres meses y medio, por lo que será en diciembre cuando, a sus 24 años -el actor tiene 31- de la bienvenida a su bebé, cuyo sexo desconocen por el momento.

Las reacciones más esperadas al embarazo de Alejandra Rubio

Tal y como desvelan Alejandra y Carlo, su futura paternidad también dejó sin palabras a sus respectivas madres. Terelu literalmente "flipó", pero en todo momento mostró su apoyo incondicional a su hija, feliz por la llegada de un nuevo miembro que traerá alegría a su familia tras el fallecimiento de María Teresa Campos en septiembre de 2023.

En cuanto a Mar Flores, tampoco se esperaba una noticia así. "Le impactó pero se lo tomó mejor de lo que pensaba" relata en la entrevista el protagonista de 'Toy boy', sin entrar en detalles sobre la reacción de la modelo cuando se enteró que iba a ser abuela.

Una cuestión sobre la que Europa Press le preguntó en marzo, días después de que Alejandra fuese vista comprando tres pruebas de embarazo en una farmacia de Madrid. Y su reacción a si le gustaría ser abuela no tiene precio: "Me van a llamar abuela seguro, tengo cinco hijos y todos tenemos el concepto familiar muy inculcado en nuestra familia, pero de momento la verdad es que no me siento tan abuelita. Me siento muy cómoda siendo madre" reconocía, dejando claro que no se le pasaba por la cabeza que Carlo y su novia darían el paso de tener un hijo poco después.