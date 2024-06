Esta semana, tras 103 días de largo y duro concurso, por fin se descubrirá quién será el flamante ganador de esta edición de Supervivientes. Con una semifinal más que apretada entre Gorka y Torres para decidir quién se convertiría en cuarto finalista, duelo que venció el bombero catalán, la tensión también llegaba a plató.

Sin embargo, más allá de por la emoción por saber quién acompañaría a Pedro Aguado, Marieta y Arkano en la final, había tensión por el frío recibimiento que había tenido Blanca Manchón en su entrada a plató.

La concursante tenía varios frentes abiertos, entre ellos, sus diferencias con Miri y Carmen Borrego, a las que no saludó. De hecho, esta última acabaría protagonizando uno de los momentazos de la noche al ser objeto de una broma en plató, que. por la reacción de la hija de María Teresa Campos, no pareció hacerle mucha gracia.

Protagonista inesperada

Carmen Borrego que tiene la mecha muy corta y es que la hija de María Teresa Campos no tiene mucha paciencia, y lo demostró, una vez más, en televisión. Durante su colaboración en la semifinal de 'Supervivientes' se vivió la expulsión de Gorka Ibarguren a las puertas de la gran final, y a pesar de que ha sido uno de los concursantes favoritos de la edición, tan sólo por 13 votos, tal y como confirmó Sandra Barneda, el público prefirió meter en la final a Torres, que ha sido un superviviente de récord. Sin embargo, tras conocerse el nombre del eliminado, la organización quiso hacer una broma a modo de encerrona a Carmen... y no parece que a ella le hiciera excesiva gracia.

"Hola, Gorka, buenas noches... ¿me lo estáis diciendo en serio? Ehh... ¿cómo lo llevas, este momento tan duro?", le preguntaba al recién expulsado, que claramente estaba devastado por no haber podido llegar a la final con el resto de sus compañeros. Rápidamente, Sandra retomaba el control con la broma de marras, que no sentaba nada bien a Carmen: "¿Tú te acuerdas de que ha estado en tu edición?", soltaba la presentadora a bocajarro haciendo referencia a su breve paso por el reality, provocando las risas de todos los presentes... pero no de la protagonista. "Oye, para esto habla tú. Ya lo que me faltaba. Ya vale, ¿eh? Ya vale", respondía muy seria. "Bueno, esto era una broma...", se veía obligada a matizar Sandra, aunque a Carmen, de nuevo, no le sentaba nada bien, que entre dientes se le podía escuchar decir con ironía "Ah, pues qué gracia...". Sin lugar a dudas, el sentido del humor de Borrego no estaba por la labor esa noche...