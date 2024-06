En medio de la gran polémica que ha surgido por la misa homenaje que Carmen Borrego y Terelu Campos le han querido hacer a María Teresa Campos con motivo de su cumpleaños, grandes ausencias en laa cita terminan empañando lo que pretendía ser una misa íntima y familiar. "No voy a decir nada" dejaba claro Terelu a su salida de la iglesia donde pudimos observar su aparente enfado. Por su parte, Carmen se mostraba mucho más rotunda ante las preguntas de la prensa: "Vale, por favor, os ido un poquito de respeto, un mínimo. Yo os doy las gracias a todos por estar aquí no tengo nada que decir".

Tras la filtración de la celebración de este homenaje en la Iglesia de Santa María de Caná, Carmen y Terelu acudían a la cita visiblemnte serias y en completo silencio ante las preguntas de la prensa evitando así un mayor revuelo mediático por ausencias como la de Gustavo Guillermo o la de José María Almoguera que ponía una vez más de manifiesto que la relación con su madre está más tensa que nunca. Las que sí que recordaron a su abuela en un día tan especial fuereon Alejandra Rubio y Carmen.

Por su parte, Rocío Carrasco y Fidel Albiac demostraban una vez más forman parte del círculo más íntimo de las Campos acudiendo a la cita. "Es una fecha que es complicada. Mañana sería el cumpleaños. Entonces, bueno, pues cada uno reacciona de una forma" explicaba Rocío. En cuanto a cómo había ido la misa, Rocío reconocía: "Una misa normal y corriente pero emotiva porque al final es conmemorativo. Para recordar a mucha más gente, no solamente a Teresa". Sobre qué es lo que más echa de menos de la ausencia de María Teresa, Rocío fue muy sincera: "Pero si es que yo no te puedo decir nada en concreto, porque qué dedito me corto que no me duela. Ella en sí. Si es que no hay más".

Entre los asistentes, también pudimos ver a algunos amigos de la familia que no perdieron la oportunidad de recordar a la periodista en una fecha tan señalada. Su íntima amiga Meli Camacho o Kike Calleja y Raquel Abad fueron algunos de los asistentes a la iglesia en la que intentaron pasar desapercibidos.