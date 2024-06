La ausencia de Ángel Cristo Jr. en la semifinal de esta edición de 'Supervivientes 2024' generó este pasado domingo una importante polémico. El exconcursante del reality de Telecinco ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que explicó por qué no estuvo en el plató en la gala presentado por Sandra Barneda, responsabilizando al formato de ello.

"Quería deciros que me habría gustado estar ahí en 'Supervivientes', hay que apoyar a Gorka", empezó diciendo Cristo Jr. en un vídeo en el que aparecia vestido con un look muy similar al que tenía como concursante.

Posteriormente, el hijo de Bárbara Rey desveló que, supuestamente, fue el propio programa el que le desconvocó cuando ya estaba preparado para ir a los estudios de Mediaset: "Estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, que llegaba tarde. Me han llamado para cancelarlo. Parece que no me necesitan, así que me han dejado como novio de pueblo: vestido y alborotado".

"Tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me he puesto", comentó, añadiendo posteriormente: ""Estoy un poquito malito, pero podría haber estado ahí. Supongo que habrá otras personas que apoyen a Gorka ahí".