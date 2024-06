Tras su comentadísimo encuentro en el 25º aniversario del diario 'La Razón' en noviembre de 2023 -selfie incluido para el recuerdo- Belén Esteban ha vuelto a coincidir con la reina Letizia en público. Este martes su Majestad y la 'princesa del pueblo' se han reencontrado en el acto de clausura de la XVI convocatoria anual de los Proyectos Sociales de Banco Santander. La tertuliana no solo se ha hecho una nueva fotografía para el recuerdo que ha compartido en sus redes sociales, sino que además ha revelado al detalle su breve pero reveladora conversación con la monarca, en la que ésta se ha sincerado sobre la lesión que arrastra en el dedo central del pie derecho desde que se lo fracturó en un accidente doméstico a principios de mayo y cuya recuperación está siendo más complicada de lo que imaginaba.

Como ha relatado en 'Ni que fuéramos... Shhh', "la he visto en varias ocasiones. Se ha tirado fotos con todos a los que daban los premios, yo he respetado mi turno y he estado con una persona que me ha llevado hasta ella para inmortalizar el momento". "Cuando la he visto con playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está el pie y me ha dicho 'me tienen que operar'" ha desvelado, asegurando que Doña Letizia le ha pedido que no la tratara "de usted". "Hoy he vivido algo maravilloso" ha añadido, mostrando su apoyo incondicional a la monarquía y especialmente a la Reina, de la que ha querido destacar su cercanía

